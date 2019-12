McAfee gaat Amazon Detective ondersteunen

McAfee heeft ondersteuning aangekondigd voor Amazon Detective, de nieuwe cloud security service die recentelijk is gelanceerd op re:Invent in Las Vegas. De ondersteuning wordt onderdeel van de McAfee MVISION Cloud for Amazon Web Services.

De ondersteuning moet klanten betere incidentopsporing en -herstel geven. Amazon Detective gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om security-systemen te versterken, door informatie te geven over de omvang en het bereik van de beveiliging. Ook worden er door de dienst bepaalde doelen en methoden van cyberaanvallen gereconstrueerd.

Automatisering

De dienst verzamelt automatisch loggegevens van AWS-resources, door gebruik te maken van machine learning, statistische analyse en grafieken. Zo moeten klanten sneller security-onderzoek kunnen uitvoeren en vervolgens visualiseren. McAfee-klanten krijgen direct ondersteuning voor de dienst. Op die manier kunnen ze het platform van McAfee dus direct gebruiken met de ondersteuning voor Amazon Detective.

De ondersteuning omvat kortom een volledige integratie met Amazon Detective, waardoor configuratieproblemen of andere risico’s met behulp van MVISION Cloud kunnen worden opgespoord. Vervolgens kunnen gebruikers met de Amazon-service sneller en makkelijker tot de onderzoeksfase komen.

Keuzevrijheid gegarandeerd

Er is ook ondersteuning voor keuzes wat betreft architectuur. Dit betekent dat bijvoorbeeld configuratie-audits en cloud security posture-management gewoon gebruikt kunnen worden. McAfee MVISION Cloud-gebruikers met Amazon Detective-ondersteuning zullen in staat zijn om incidenten te detecteren op Amazon Elastic Computute Cloud, Amazon Elastic Container Service en Amazon EKS.