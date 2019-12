China dreigt met sancties tegen Duitsland in 5G-discussie

Mocht de Duitse regering besluiten om Huawei toch uit te sluiten van deelname aan de 5G-infrastructuur in Duitsland, dan zal China terugslaan. Dat laat de Chinese ambassadeur in Duitsland weten aan het Handelsblatt naar aanleiding van de discussie rondom de 5G-producten.

Enkele maanden geleden maakte de Duitse regering bekend dat het geen actie zou ondernemen tegen Huawei, ondanks pogingen van Amerika om zich wel achter de ban op Huawei-producten te scharen. Daardoor stond het de Chinese fabrikant vrij om materiaal te leveren voor het 5G-netwerk in Duitsland.

Zou de ban wel worden geforceerd, dan zou dat het werk met jaren vertragen en miljarden dollars extra kosten, zo waarschuwden verschillende experts. Iets wat volgens de Amerikanen toch voor lief moest worden genomen, aangezien het in zee gaan met Huawei zou betekenen dat er mogelijk back-doors in het systeem zouden worden ingebouwd. Iets wat Huawei ontkent.

Economische gevolgen voor Duitsland

Ondanks het feit dat de regering heeft laten weten geen actie te zullen ondernemen tegen Huawei, weerhoudt dat regeringsleden er niet van om aanpassingen op te stellen waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd om ‘onbetrouwbare leveranciers van 5G-materiaal uit te sluiten’. Een duidelijke boodschap aan Huawei, die de Chinese ambassadeur (Wu Ken) in Duitsland niet kan waarderen.

“Mocht Duitsland een beslissing nemen waardoor Huawei wordt uitgesloten van de Duitse markt, dan zullen er consequenties zijn. De Chinese regering zal niet vanaf de zijlijn toekijken. Kunnen wij op een dag zeggen dat Duitse auto’s niet langer veilig zijn omdat we ons in een positie bevinden waarin we onze eigen auto’s kunnen maken? Nee, dat is pure bescherming van eigen belangen”, zo luidt het statement.

Daarmee doelt Ken op de grote afzetmarkt van Duitse auto’s in China: vorig jaar verkocht Duitsland naar schatting zeven miljoen auto’s, wat nu gebruikt kan worden als pressiemateriaal.

In Nederland is er ook een discussie gaande over het wel of niet buiten de deur houden van Huawei.