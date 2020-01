Arlo presenteert Pro 3 Floodlight-camera met extra groot licht

Geen klein lampje zoals op een standaard ip-camera, maar een gigantisch licht dat geactiveerd wordt bij beweging. Dat is wat Arlo brengt met de nieuwe Pro 3 Floodlight-camera die is gepresenteerd tijdens CES in Las Vegas.

Eigenaren van het nieuwe systeem krijgen niet alleen een 2K HDR camera om te zien wie er voor de deur staat, ook kan de kijkhoek aanzienlijk worden veranderd: de draaihoek van de camera beslaat 160 graden en komt met geïntegreerde gekleurde nachtvisie. Daarnaast komt de nieuwe Arlo Pro 3 Floodlight ook met two-way audio, waardoor er daadwerkelijk een gesprek kan worden gevoerd met de persoon die voor de deur staat. Laatstgenoemde kan eveneens worden gebruikt als alarm, aangezien er een sirene is ingebouwd.

Dubbele functie

De verbeterde lichtfunctie kan handmatig worden geactiveerd, maar ook middels een sensor. Iets waardoor de camera niet alleen gebruikt kan worden als veiligheidsmaatregel, maar ook direct als licht kan dienen bij bijvoorbeeld een garage. In dat geval is het misschien lastiger om de camera aan te sluiten, maar daar is ook aan gedacht. Afgezien van een standaard aansluiting, kan ook worden gewerkt met batterijen.

Om te voorkomen dat de batterijen binnen een dag leeg zijn omdat de sensor elke beweging oppikt, is een lichtsensor ingebouwd die voorkomt dat het licht aangaat als er voldoende licht is. Daarnaast is het ook mogelijk om te configureren wat voor soort licht er uitgestraald moet worden als de sensor wordt geactiveerd: constant, ademend of flitsend.

De nieuwe veiligheidscamera zal ergens in het voorjaar op de markt verschijnen, in de Verenigde Staten voor een aanschafprijs van 250 dollar.