Op dinsdag gingen er berichten rond over camerastoringen op online fora zoals de Microsoft Community en Reddit. Deze bronnen wees op storingen van zowel de voor- als de achtercamera op de tablet-laptop hybriden, waardoor de functionaliteit van apps als Zoom en Windows Hello-gezichtsherkenning werd belemmerd.

De foutcode meldde; “0xA00F4271<MediaCaptureFailedEvent> (0x80004005)”. Microsoft is al op de hoogte van de problemen en probeert ze op te lossen.

Het Twitter-account @MicrosoftHelps op Twitter reageerde op verzoeken om resolutie met “…Bedankt voor het informeren van uw bezorgdheid. We begrijpen dat de Windows Hello en de camera van uw apparaat niet meer werken. We weten hoe belangrijk het is om dit te regelen. We zijn hier om u te helpen. We hebben u een DM gestuurd.”

In de war?

Men schijnt te weten van de camerastoringen. Als het een probleem met het beveiligingscertificaat is, zal een update het uiteindelijk oplossen. In dit geval kun je niet de standaard probleemoplossing doen terwijl je wacht, dus waar blijft dit?

Ga naar de Datum- en Tijdsinstellingen van je apparaat en schakel de automatische tijdsinstelling uit. Dan kun je de tijd aanpassen naar ergens voor 23 mei 2023. Pas wel op voor de risico’s, want knoeien met de tijd kan andere apps kapot maken en laten haperen.

Gebruikers van een beheerde omgeving kunnen mogelijk niet ’tijdreizen’

Chrome kan bijvoorbeeld foutmeldingen sturen als “NET::ERR_CERT_DATE_INVALID”, “Uw klok loopt achter” of “Uw klok loopt voor”. Andere op Chromium gebaseerde browsers kunnen hetzelfde probleem hebben.

Het is ook het vermelden waard dat Windows-gebruikers in beheerde omgevingen mogelijk de tijd niet kunnen wijzigen, aangezien er specifieke policy-settings zijn voor het controleren van tijdsveranderingen.

Volgens Strategy Analytics heeft Microsoft in 2021 1,9 miljoen tablets verkocht. Veel van die gebruikers zitten nu buiten, wachtend op een fix.

