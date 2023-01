Canonical heeft onlangs Ubunto Pro geïntroduceerd. Een versie van de Linux-distributie die enkel in een betaalde abonnementsvorm is af te nemen. In ruil voor dat abonnement krijen gebruikers een beter beveiligde versie van het Ubuntu-besturingssysteem.

Volgens de Linux-distributeur is de nu algemene beschikbaarheid van Ubuntu Pro een volgende stap in de ontwikkeling van de specifieke Linux-distributie. De bètaversie van deze release werd al in oktober van het afgelopen jaar aangekondigd. Na deze aankondiging waren gebruikers wel ontevreden over de update, aangezien deze ongevraagde advertenties zou bevatten.

Automatisch patches draaien

Ubuntu Pro verschilt vooral op een tweetal terreinen van de standaard open-source-versie van de Linux-distributie; meer security en een abonnementsmodel. Op het gebied van security biedt de Pro-versie onder meer functionaliteit voor het automatisch patchen van het OS tegen kritische, high- en geselecteerd e medium CVE’s. Dit gebeurt voor verschillende applicaties en code tools, zoals voor Ansible, Apache Tomcat, Apache Zookeeper, Docker, Nagios, Node.js, phpMyAdmin, Puppet, PowerDNS, Python, Redis, Rust en WordPress.

Het overkoepelende systeembeheer wordt door Landscape en Livepatch uitgevoerd. Livepatch patcht bijvoorbeeld kwetsbaarheden van de kernel op runtime. Dit moet de tijd terugbrengen die nodig is voor het rebooten van de betreffende devices met de Linux-distributie.

Meer hardening- en compliancemogelijkheden

Daarnaast biedt de toegevoegde extra securityfunctionaliteit meer hardening- en compliancemogelijkheden. Denk daarbij aan de Ubuntu Security Guide (USG) die voor de hardening en compliance van standaarden als CIS benchmarks en DISA-STIG-profielen zorgt.

Gebruikers krijgen in dit kader verder toegang tot FIPS-gecertificeerde cryptografische packages die nodig zijn voor alle Amerikaanse federale autoriteiten en organisaties die met complianceregelegeving volgens FedRAMP, HIPAA en PCI-DSS werken.

Abonnementsmodel

De tweede eigenschap waarmee Ubuntu Pro van Canonical zich onderscheidt, is het abonnementsmodel. Een abonnement op Ubuntu Pro kost 25 dollar per jaar voor een workstation en 500 dollar per jaar voor een server. Toch is ook voor deze uitgebreidere versie van de open-source Linux-distributie ook nog een gratis versie beschikbaar voor persoonlijk gebruik of voor heel kleine bedrijven. Deze gratis versie kan op maximaal 5 machines draaien.

