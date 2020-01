Avast stopt met Jumpshot na kritiek op verkoop gebruikersdata

Data van gebruikers die niet gelinkt zou kunnen worden aan personen zelf, werd door Avast via een tussenpartij verkocht aan derden. Onderzoek dat deze week werd gepresenteerd toonde echter aan dat met wat moeite dergelijke data wél herleid kon worden naar individuen. Reden genoeg voor Avast om de tussenpartij, Jumpshot, aan de kant te zetten.

Jumpshot maakte vanaf 2015 onderdeel uit van Avast en werd in het leven geroepen om de analyse van data te verbeteren. Het opereerde volgens Avast onafhankelijk en volgens de wetgeving, ook de aangescherpte regelgeving rondom privacy. CEO Ondrej Vlcek laat in een statement weten dat hoewel dat het geval is, de onthulling over het makkelijker kunnen linken van verzamelde data aan een individu niet in lijn is met de eigen privacy doelstellingen die Avast wil nastreven.

“Hoewel de keuze (om Jumpshot te ontmantelen) helaas gevolgen heeft voor honderden loyale werknemers en tientallen klanten, is het absoluut de juiste beslissing om te nemen. Ik geloof er heilig in dat het er voor zal zorgen dat Avast zich focust op het benutten van alle potentie en de beloften rondom beveiliging en privacy kan waarmaken. Ik wil ook graag onze gebruikers extra bedanken, aangezien hun feedback heeft gezorgd voor sneller handelen in deze situatie”, aldus de bestuurder.

Anonimiseren van data niet genoeg

Waar Avast zich in eerste instantie verdedigde met ‘gebruikers kunnen het verzamelen van data uitvinken, voor users van de gratis diensten is dat uiterlijk in februari ook het geval’, is het aan de kant zetten van Jumpshot een rigoureuzere reactie. Ondanks het anonimiseren van de verzamelde data, zouden juist andere partijen (waaronder Amazon, Home Depot en Microsoft) door middel van de timestamps van bepaalde sitebezoeken toch een persoon kunnen koppelen aan de data.