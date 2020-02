Microsoft rolt Intel-update uit voor Windows 10 PC’s

Kwetsbaarheden in een reeks CPU’s van Intel die zo spoedig mogelijk moeten worden verholpen: Microsoft komt de chipfabrikant te hulp door updates die dat doen mee te geven in de eigen updates voor Windows 10.

Versies 1909 en 1903 van het OS zullen de updates die de kwetsbaarheden verhelpen op die manier sneller en makkelijker tot zich krijgen dan normaal, zo is de gedachte. De firmware moet voorkomen dat dat er nog steeds misbruik kan worden gemaakt van bepaalde zwakke plekken in de chips waardoor bepaalde buffers specifiek aangevallen kunnen worden. Eén van de bekendere kwetsbaarheden die zonder de nieuwe firmware misbruikt zou kunnen worden is Zombieload.

Spectre en Meltdown

In de eerste helft van 2019 kaartten onderzoekers de nieuwe kwetsbaarheden aan, die onder dezelfde paraplu vielen als de Spectre en Meltdown-kwetsbaarheden. Nu rolt Intel voor een reeks aan CPU’s een firmware patch uit die het probleem moet verhelpen.

Gebruikers zullen handmatig de update van Microsoft (en dus indirect Intel) moeten downloaden via de Update catalogus van Microsoft, aangezien Windows Update deze niet standaard mee zal nemen: het betreft immers alleen een specifieke reeks aan CPU’s waarvoor deze bedoeld is.

Microsoft geeft ook aan dat het in de toekomst dezelfde pagina zal gebruiken voor eventuele nieuwe Intel-firmware updates die dringend geïnstalleerd moeten worden door gebruikers om kwetsbaarheden tegen te gaan.