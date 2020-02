‘Voor het eerst meer malware op Mac dan Windows’

Niet langer zijn Macs de machines waarop beduidend minder virussen voorkomen. Voor het eerst sinds de opkomst van de Apple-apparaten heeft het bedrijf Windows ingehaald als het gaat om hoeveelheid gedetecteerde malware.

De hoeveelheid dreigingen die zich specifiek richten op Macs zijn het afgelopen jaar sterk gestegen. Malwarebytes concludeerde uit onderzoek, gehouden sinds het begin van 2018, dat er per jaar een stijging van vierhonderd procent te zien is geweest. Per Mac komt dat neer op zo’n elf bedreigingen, terwijl gebruikers van Windows nipt onder de zes per machine komen.

Volgens Malwarebytes moeten die laatste resultaten wel in de juiste context worden geplaatst: Malwarebytes zag in de laatste jaren namelijk ook een aanzienlijke groei in Apple-gebruikers die de security-software van het bedrijf installeerden, waardoor een nominale stijging in detecties niet meer dan logisch was. Om die reden berekende Malwarebytes het gemiddelde aantal detecties per machine, om dat vervolgens naast het gemiddelde bij Windows-machines te kunnen leggen.

Macs niet enige duidelijke doelwit

In het jaarlijkse rapport van Malwarebytes komt nog een duidelijk doelwit naar boven, afgezien van Mac-gebruikers, namelijk bedrijven. Het afgelopen jaar nam het aantal wereldwijde aanvallen op bedrijven toe met zo’n dertien procent. De meest gebruikte tools in dergelijke aanvallen zijn agressieve adware, Trojans en hack-tools. Ook constateert Malwarebytes dat 2019 wederom een recordjaar was als het ging om meeste aantal infecties met ransomware. Constateringen van het voorkomen van ransomware-types als Ryuk en Sodinokibi namen zelfs met vele honderden procenten toe ten opzichte van het jaar ervoor.