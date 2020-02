Fortinet kondigt FortiGate 40F aan voor SD-WAN

Fortinet, leverancier van geautomatiseerde (netwerk) security-oplossingen, kondigt de FortiGate 40F aan. Dit is een SD-WAN-device dat wordt aangedreven door SoC4 SD-WAN ASIC van Fortinet, en is bedoeld voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Fortinet beweert dat de FortiGate 40F het meest betaalbare Secure SD-WAN-device op de markt is. Het heeft de kleinste vormfactor van alle FortiGate-apparaten, met opties voor ingebouwde LTE of ingebouwde WiFi. Op die manier moeten verschillende organisaties in staat gesteld worden om Fortinet Secure SD-WAN in te zetten.

Drie versies

Het device is nu verkrijgbaar in drie verschillende versies. Er is de FortiGate 40F voor gebruik binnen enkele minuten; die versie is bedoeld voor grote organisaties met locaties met een kleine footprint en beperkt IT-personeel. Dan is er de FortiGate 40F met LTE, die bedoeld is voor betrouwbare connectiviteit op iedere locatie. Voor mobiele of externe locaties waar een storing een grote impact heeft op het bedrijf kan dit bijvoorbeeld een goede oplossing zijn. Dan is er nog de FortiGate 40F met WiFi, voor ‘Secure SD-Branch’ vanuit één apparaat. Dit is vooral geschikt voor locaties met beperkte ruimte.

“Met de toevoeging van de FortiGate 40F blijven we flexibiliteit leveren voor SD-WAN-implementaties en stellen we kleine en middelgrote bedrijven in staat om een consistente gebruikerservaring te realiseren en operaties te vereenvoudigen met Fortinet Secure SD-WAN”, meldt Rajesh Maurya van Fortinet over de nieuwe FortiGate 40F.