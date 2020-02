‘GDPR zorgt voor snellere detectie cyberaanvallen’

Het slachtoffer worden van een cyberaanval komt volgens FireEye nog vaak genoeg voor, maar toch constateerde het bedrijf dat dergelijke aanvallen steeds sneller gedetecteerd worden. De reden hiervoor is volgens de firm het hanteren van strengere regelgeving rondom dataverzameling, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR).

De hoeveelheid tijd die hackers per aanval hebben als ze een systeem zijn binnengedrongen voordat de alarmbellen afgaan, is volgens FireEye aanzienlijk afgenomen. De gemiddelde tijd lag voorheen op zo’n 177 dagen, dat is in het afgelopen jaren afgenomen met zeventig procent naar 54 dagen.

Een reden voor het veel sneller reageren op aanvallen is volgens FireEye de wetgeving. Een aanzienlijke boete hangt boven het hoofd van bedrijven die niet snel genoeg aan de bel trekken bij de autoriteiten na een hackaanval, waardoor veel meer partijen beveiliging een prioriteit maken.

Hoewel de GDPR, die nu bijna twee jaar geldt, alleen impact heeft op Europese bedrijven, dringt het effect ervan ook door op wereldwijde schaal. Partijen die zaken doen met Europese bedrijven of data door Europa voeren, dragen ook bij aan een aanzienlijke vermindering van tijd die hackers hebben om rond te neuzen in systemen.

Uitzonderingen zijn er volgens FireEye uiteraard ook nog. De firm meent dat het nog geregeld voorkomt dat er bedrijven zijn waar een cyberattack pas jaren na het binnendringen wordt opgemerkt: het bewijs dat cybercriminelen wel degelijk de mogelijkheid hebben om ongezien een kijkje te nemen achter de schermen van bedrijven.