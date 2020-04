Palo Alto Networks neemt voor 420 miljoen dollar CloudGenix over

Palo Alto Networks (hierna Palo Alto) heeft overeenstemming bereikt over de overname van CloudGenix. Voor deze leverancier van netwerkbeheertools wordt 420 miljoen dollar (383 miljoen euro) betaald.

Met CloudGenix neemt Palo Alto het software-defined wide area network (SD-WAN)-product AppFabric op in zijn portfolio. AppFabric optimaliseert het dataverkeer tussen de werknemer en een zakelijke applicatie. Naar eigen zeggen kan de startup met zijn technologie de WAN-kosten met 70 procent reduceren. Ook kan de verbindingssnelheid worden opgeschroefd, beheerders kunnen hiervoor het verkeer van belangrijke applicaties voorrang geven.

Brede security-oplossing

Palo Alto wil deze technologie opnemen in zijn Prisma Access-product. Bedrijven zetten deze security-oplossing onder meer in voor het blokkeren van malafide websites en het detecteren van verkeer dat gegenereerd wordt door malware. Ook kan met Prisma Access de toegangsrechten van medewerkers ingesteld worden.

Door AppFabric te integreren zal Palo Alto in staat zijn om een breder security-vraagstuk te adresseren. Dit is in lijn met de filosofie van de security-gigant: het wil steeds meer netwerk- en security-vraagstukken adresseren.

Het is de bedoeling om de overname in voor 31 juli af te ronden, er moet bijvoorbeeld nog goedkeuring komen vanuit de regelgevende autoriteiten. CloudGenix oprichters Kumar Ramachandran, Mani Ramasamy en Venkataraman Anand zullen door de overname voor Palo Alto gaan werken.

Het afgelopen jaar heeft Palo Alto meer dan een miljard dollar gespendeerd aan overnames. Zo werd er 560 miljoen dollar neergelegd voor Demisto, dat een platform biedt waarop security-teams hun aanpak kunnen coördineren. Meer recent nam Palo Alto voor 150 miljoen dollar Aporeto over, om zero trust-technologie toe te voegen aan het portfolio.

