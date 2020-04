Windows 10-devices vanaf nu te beheren via G Suite

Systeemadmins kunnen vanaf vandaag via G Suite alle computers met Windows 10 direct beheren. Voorheen was dat alleen mogelijk voor apparaten met Android, iOS, Chrome OS en Jamboard.

Begin dit jaar werd de feature uitgerold in de betafase, nadat Google er twee jaar mee bezig was geweest. De features die toen beschikbaar waren, zijn nu toegankelijk voor iedere admin met G Suite Enterprise, Enterprise for Educatation of Cloud Identity Premium.

Voor systeemadmins maakt dit het makkelijker om op afstand bepaalde wijzigingen door te voeren op computers van medewerkers die dat zelf niet doen. Onder de opties valt onder meer het aanpassen van de update-instellingen, het aan- of uitzetten van BitLocker-encryptie, instellingen van Windows 10 wijzigen, data verwijderen en gebruikers uitloggen van hun Google Account.

Verdachte activiteiten op een gebruikersaccount constateren kon vanaf begin maart 2019, nadat Google de optie toevoegde om te zien wie een bestand had aangepast. Vervolgens reageren op een niet-legitieme inzage moet nu ook makkelijker worden.

Voordat bedrijven admins remote toegang kunnen geven, zal er eerst op elk apparaat de Google Credential Provider for Windows geïnstalleerd moeten worden. Hiermee wordt Google een geverifieerde login-provider voor Windows 10.