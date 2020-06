Apple lanceert tools om wachtwoordmanagers te verbeteren

Apple heeft een aantal tools beschikbaar gemaakt voor ontwikkelaars, waarmee eindgebruikers uiteindelijk betere wachtwoorden moeten kunnen maken.

De op GitHub gepubliceerd Password Manager Resources stelt ontwikkelaars in staat website-specifieke vereisten te integreren die door de iCloud Keychain password manager worden gebruikt om sterke, unieke wachtwoorden te genereren.

De tools zijn uitgebracht om een probleem op te lossen die veel wachtwoordmanagers hebben. Unieke en sterke wachtwoorden die automatisch worden gegenereerd, zijn niet altijd compatibel met de websites waarvoor ze worden gemaakt.

Men vreest dat gebruikers eigen onveilige wachtwoorden zullen gebruiken als de password manager geen wachtwoord kunnen creëren die compatibel is met de specifieke eisen van de website.

“Door het publiekelijk documenteren van website-specifiek beleid, kunnen wachtwoordmanagers een stimulans zijn voor websites om standaarden of opkomende standaarden te gebruiken om hun compatibiliteit met wachtwoordmanagers te verbeteren. Door de kwaliteit van wachtwoordmanagers te verbeteren, verbeteren we het vertrouwen van de gebruiker in hen als een concept, wat iedereen ten goede komt”, aldus het project.

Wachtwoorden zijn achterhaald

Het wachtwoord begint langzamerhand terrein te verliezen. Wachtwoordloze inlogoplossingen zoals multi-factor authenticatie zijn de toekomst voor het inloggen op diensten en websites. Gebruikers die accounts alleen beveiligen met een simpel wachtwoord, worden vaak blootgesteld aan eenvoudige cyberaanvallen. Mensen hergebruiken vaak wachtwoorden, waardoor deze accounts een makkelijk doelwit zijn voor hackers.

Uit een onderzoek van vorig jaar bleek dat 44 miljoen gebruikers van Microsoft-diensten wachtwoorden gebruikten die eerder bij datalekken zijn buitgemaakt. Microsoft heeft daarna alle wachtwoorden gereset, waardoor gebruikers hun wachtwoord wel moesten veranderen om toegang te krijgen.

Tip: Okta gaat voor voor wachtwoordloze toekomst met meer use cases