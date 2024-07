Chrome-wachtwoordmanager verliest miljoenen wachtwoorden

De wachtwoordmanager van Google Chrome is per ongeluk de wachtwoorden van miljoenen Windows-gebruikers verloren. Het probleem stelde zich op 24 juli en bleef bijna achttien uur aanhouden.

“Een verandering in het productgedrag zonder de juiste feature guard”, zou bij Google een probleem hebben veroorzaakt met zijn wachtwoordkluis. De getroffen gebruikers, konden eerder opgeslagen wachtwoorden niet meer vinden via de Chrome-webbrowser. Verder was het voor lange tijd onmogelijk nieuwe wachtwoorden in de kluis op te slaan.

Miljoenen gebruikers

Hoeveel gebruikers de bug exact trof, is moeilijk te bepalen. Aangezien Chrome veruit de populairste webbrowser is. Volgens de laatste cijfers van Statcounter heeft Chrome een marktaandeel van 65,69 procent (juni 2024). Dat significante aantal wordt opgevolgd door Safari met 17,98 procent.

Google rolde de configuratie-wijziging geleidelijk uit, waardoor de upgrade nog maar bij een kwart van de gebruikers was doorgevoerd. Bovendien ondervonden niet alle gebruikers die de nieuwste versie draaiden problemen. Google schat dat het gaat om twee procent van de gebruikers die de update al doorvoerden. Hier ging het specifiek om gebruikers die Chrome versie M127 draaiden. Volgens schattingen trof de bug alsnog een vijftien miljoen gebruikers.

Chrome opnieuw opstarten

Google loste het probleem op 25 juli op. “Onze excuses voor het ongemak dat deze serviceonderbreking/storing mogelijk heeft veroorzaakt”, zegt het bedrijf nog. Gebruikers krijgen de fix automatisch doorgevoerd als zij de browser opnieuw opstarten.

