Tanium en Cloudfare komen met zero trust-oplossing

Unified Endpoint Management (UEM)-leverancier Tanium slaat de handen ineen met websecurity- en prestatiespecialist Cloudfare om verbeterde zero trust-mogelijkheden voor device health te bieden. Hierbij wordt de endpoint visibility-oplossing van Tanium geïntegreerd binnen Cloudflare voor Teams.

De nu aangekondigde samenwerking richt zich vooral op klanten die de oplossingen en toepassingen van beide bedrijven gebruiken. Concreet wordt hierbij de Taniums Endpoint Identity-oplossing ingezet. Deze oplossing biedt een goed inzicht in zero trust-omgevingen, zonder dat daarvoor extra endpoint agents nodig zijn. Op deze manier kunnen klanten definiëren welke apparaten toegang hebben tot hun Zero Trust-netwerken.

Cloudfare Access

Voor de integratie van de oplossing van Tanium met Cloudflare for Teams wordt de Cloudfare Acces-omgeving gebruikt. Cloudflare Access maakt een goede beveiliging mogelijk door zero trust toe te passen op elk verzoek tot toegang tot applicaties vanaf een device. In plaats van iedereen te vertrouwen op het netwerk, checkt de omgeving iedere keer de identiteit wanneer applicaties worden benaderd. Deze check vindt plaats in een van de 200 wereldwijde datacenters van Cloudflare.

Werking integratie

De integratie van Taniums Endpoint Identity met Cloudflare for Teams vindt concreet plaats doordat de ‘handshake’ tussen de Tanium agent op het device en het Cloudflare-netwerk vertrouwt op onderling beveiligde connecties. Het Cloudflare-netwerk en de Tanium-distributie voeren deze check zonder problemen uit voor de eindgebruikers.

Doordat Cloudflare Access in 200 wereldwijde datacenters draait, kunnen beslissingen -naar eigen zeggen van beide partijen- binnen 100 milliseconden worden genomen. De integratie met Tanium maakt het verder mogelijk dat deze beslissingen direct plaatsvinden, zonder dat ook nog de Tanium-beheerslaag moet worden geraadpleegd.

