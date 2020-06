KnowBe4 maakt phishing-training voor medewerkers eenvoudiger

KnowBe4, een aanbieder van security awareness, anti-phishing en compliance-trainingen, heeft een tool ontwikkeld die het bedrijven makkelijker maakt phishing-campagnes voor trainingsdoeleinden te ontwikkelen.

Phishing is nog steeds één van de belangrijkste aanvalstools die hackers gebruiken om aanvallen uit te voeren. Het is daarom belangrijk dat bedrijven hun medewerkers en klanten leren hoe zij dit soort aanvallen kunnen herkennen, melden en de juiste veilige keuzes kunnen maken. Trainingsspecialist KnowBe4 levert hiervoor de tools om phishing-campagnes op te zetten en deze op medewerkers los te laten in de hoop dat zij hiervan leren.

Functionaliteit

De komst van de KnowBe4 Managed Phishing Campaign-tool maakt het mogelijk eenvoudige trainingscampagnes voor phishing te ontwikkelen, uit te rollen en te beheren voor meerdere KnowBe4-accounts vanuit één interface.

Meer concreet biedt de Managed Phishing Campaign-tool een optimale gebruikerservaring voor de beheerders wanneer er verschillende phishing-campagnes voor verschillende KnowBe4-accounts moeten worden ontwikkeld. Zij krijgen nu in de phishing-sectie van het KnowBe4-platform de mogelijkheid om zich te richten op individuele gebruikersgroepen, of om alle gebruikers van een account mee te nemen in een phishing-campagne.

Nieuwe phishing-campagnes of sjablonen kunnen op deze manier eenvoudig over meerdere accounts worden uitgerold. De nu uitgebrachte functionaliteit bespaart, volgens de leverancier, daardoor veel tijd en voorkomt configuratiefouten.

MSP’s en grote bedrijven

De KnowBe4 Managed Phishing Campaign-tool is vooral geschikt voor Managed Service Providers (MSP’s) en IT-beheerders van grote ondernemingen die meerdere klantaccounts beheren.