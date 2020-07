Microsoft waarschuwt voor kritieke Windows DNS Server-kwetsbaarheid

Onderzoekers van Check Point hebben een kwetsbaarheid ontdekt in de Windows DNS Server die al 17 jaar aanwezig is. Als admins hun systemen niet snel updaten, zouden kwaadwillenden daar misbruik van kunnen maken.

De kwetsbaarheid heeft te maken met de Windows DNS Server; een belangrijke netwerk component in systemen. Hoewel Microsoft meent dat er op dit moment geen aanvallen worden uitgevoerd die zich specifiek richten op het misbruik maken van het lek, zou dat in de toekomst wel kunnen gebeuren. Uit voorzorg worden systeembeheerders aangeraden om de beschikbare patch (aangeboden door Microsoft) zo snel mogelijk te updaten.

Kwetsbaarheden die te maken hebben met de DNS Server te maken hebben, komen zelden voor. Volgens Check Point maar goed ook, aangezien het element in elke infrastructuur van Microsoft teruggevonden kan worden. Aangezien de kwetsbaarheid blijkbaar al jaren bestaat in het systeem, meent Check Point dat het niet gek is om aan te nemen dat andere partijen er mogelijk ook al wind van hebben gekregen.

Microsoft neemt kwetsbaarheid uiterst serieus

Gezien het cijfer dat de techgigant aan het probleem heeft gehangen (een tien op de schaal die tot tien gaat), is wel duidelijk dat er haast bij geboden is om de kwetsbaarheid te patchen.

Gebruikers van normale Windows operating systems (zoals Windows 10) hoeven geen actie te ondernemen: de kwetsbaarheid zou beperkt zijn tot de DNS server implementatie.