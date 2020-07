‘Palo Alto Networks nu security-marktleider, verslaat Cisco’

Palo Alto Networks is op basis van omzet de huidige marktleider op het gebied van netwerksecurity en verslaat daarmee concurrent Cisco, zo blijkt uit een onderzoek van Analysys Mason.

Palo Alto Networks bereikte een omzet van 869 miljoen dollar (749 miljoen euro) in het eerste kwartaal van dit jaar. Deze omzet is versneld door de afgelopen vijf jaar elf bedrijven over te nemen, met een totaal bedrag van 2,5 miljard dollar (2,15 miljard euro) in de laatste vijf jaar. Om deze groei in perspectief te zetten, de omzet van Palo Alto Networks in het eerste kwartaal van 2015 bedroeg 234,2 miljoen dollar (202 miljoen euro).

Cisco had volgens Analysys Mason in het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 776 miljoen dollar (669 miljoen euro). Fortinet kwam op de derde plek met een omzet van 577 miljoen dollar (497 miljoen euro) en Check Point valt buiten de top drie met 487 miljoen dollar (420 miljoen euro).

Groei

Er is niet één specifieke overname die een dominante rol heeft gespeeld in de groei van Palo Alto Networks op security-gebied. Wel zijn de overnames van Demisto (483 miljoen euro), Twistlock (364 miljoen euro) en CloudGenix (362 miljoen euro) goed voor 60 procent van de totale uitgaven van het bedrijf qua overnames in de laatste vijf jaar.

Tip: Demisto is Palo Alto Networks’ automation- en orkestratie-troef

Analysys Mason merkt op dat de groei van Cisco vooral werd versneld in de tweede helft van 2018 en 2019 door de vele fusies en overnames, waaronder de belangrijke overname van Duo Security in 2018 voor 2,35 miljard dollar (2,02 miljard euro).

Buiten de top 3

Ondanks dat Palo Alto Networks op de eerste plek staat qua omzet, overtrof de omzetgroei van Fortinet in de tweede helft van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 die van Palo Alto Networks. Volgens Analysys Mason komt dit voornamelijk door de gecombineerde firewall en SD-WAN producten.

De groei van Check Point loopt in de afgelopen jaren gestaag, maar ze lopen wel wat achter op de andere drie bedrijven. Deze achterstand komt door het gebrek aan grote fusies of overnames.

De bedrijven die buiten de top vier vallen, zoals Barracuda Networks en WatchGuard, lopen ver achter. Deze bedrijven breiden nu wel hun portfolio’s uit naast netwerkbeveiliging om zich op de markt te onderscheiden. Zo heeft WatchGuard vorige maand Panda Security overgenomen.

Tip: Palo Alto Networks wil het centrale punt voor bedrijfsnetwerken worden