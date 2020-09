China wil internationale datastandaard voor landen

China heeft een plan voor databeveiliging gepresenteerd, waarmee het land een internationale standaard wil creëren.

Volgens de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zal de Chinese regering onder het programma geen buitenlandse data opvragen bij Chinese bedrijven, als dat in strijd is met de buitenlandse wetgeving.

Het plan vraagt van deelnemende landen om niet massaal toezicht te houden op elkaar. Tot nu toe heeft geen enkel ander land zich aangemeld.

Wang stelt dat de internationale data security-regels de wensen van elk land weerspiegelen en het belang van de betrokken partijen respecteren, op basis van universele deelname door de landen.

Verzet

De Chinese minister van Buitenlandse Zaken plaatste ook opmerkingen over de politieke situatie in sommige landen, door “modder te gooien naar andere landen”. Dit met een “wereldwijde jacht op leidende bedrijven van andere landen onder het mom van veiligheid”. Wang spreekt hierbij over pesten en moedigt anderen aan zich te verzetten.

Wang noemt overigens geen enkel land bij naam, maar verwijst hiermee naar verboden van de Amerikaanse regering. De Verenigde Staten heeft inmiddels wetten ingevoerd om grote Chinese techmerken als Huawei en TikTok beperkingen op te leggen. Volgens de Amerikaanse regering vormen de bedrijven een gevaar voor de nationale veiligheid.

“Een bepaald land blijft in naam van een ‘schoon’ netwerk ongegronde beschuldigingen tegen andere uiten”, aldus Wang. Hij vermoedt dat het veiligheidsargument gebruikt wordt om bedrijven met een concurrentievoordeel aan te pakken.

