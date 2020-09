Oracle lanceert tools tegen datalekken door menselijke fouten

Oracle introduceert de nieuwe security tools Oracle Cloud Guard en Maximum Security Zones. De tools moeten het risico van datalekken door menselijke fouten voorkomen.

Met de introductie van de security-oplossingen bouwt Oracle verder aan zijn ambitie om zijn cloudportfolio te automatiseren. De security-oplossingen moeten volgens de techgigant een antwoord zijn op de groeiende dreiging van datalekken door menselijke fouten. Door de extreme groei van het datavolume binnen bedrijven neemt het risico op deze datalekken steeds meer toe.

Beter securitybeheer

Concreet moeten beide de tools het beheer van security via de cloud sterk vereenvoudigen. Oracle Cloud Guard is een cloudsecurity posture beheerdashboard dat direct in de Oracle Cloud Console is ingebouwd. Het dashboard verzamelt en geeft inzicht in de log- en eventgegevens van de belangrijkste infrastructuurdiensten binnen de Oracle Cloud van klanten. Denk hierbij aan alles wat gebeurt rondom compute, networking en storage. Daarnaast monitort de cloudsecurity-oplossing constant alle configuraties en activiteiten om potentiële bedreigingen op te sporen, te identificeren en op te lossen in alle Oracle Cloud-regio’s.

Klanten kunnen Oracle Cloud Guard ook inzetten om de complete beveiliging van al hun Oracle SaaS- en cloudgebaseerde databasediensten in de gaten te houden. Ook hierbij worden problemen door de tool automatisch geïdentificeerd en opgelost.

Maximale beveiliging met Maximum Security Zones

De nu eveneens uitgebrachte dienst Maximum Security Zones maakt het bedrijven mogelijk om hun data met vooraf gedefinieerde policies te beschermen. Deze policies kunnen voor geen enkele reden meer worden veranderd. Dit moet de betreffende data beschermen tegen datalekken door fouten in cloudconfiguraties door menselijk handelen. Maximum Secirty Zones van Oracle biedt daarvoor op dit moment zeer strenge configuraties. In de toekomst wil Oracle hiervoor ook minder strenge configuraties en policies gaan aanbieden.

Op dit moment zijn de zeer strenge policies beschikbaar voor onder meer verschillende basisdiensten van Oracle Cloud Infrastructure Services. Dit zijn onder meer Object Storage, Networking, Encryption, DBaaS en File Storage.

Oracle Cloud Guard en Maximum Security Zones zijn per direct beschikbaar in alle Oracle Cloud-regio’s.