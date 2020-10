Cisco moet van rechter miljarden betalen wegens patentinbreuk

Cisco moet van de rechter een schadevergoeding van bijna 1,89 miljard dollar (1,6 miljard euro) betalen na een inbreuk op patenten voor securitytechnologie. Het gaat hierbij om patenten voor een beveiligingssysteem van securityspecialist Centripetal Networks.

Concreet ging het om inbreuken op patenten voor het Threat Intelligence Gateway network protection-systeem dat Centripetal Networks samen met het Amerikaanse ministerie voor Homeland Security heeft ontwikkeld. De patenten voor dit systeem werden in 2015 en in 2018 toegekend.

De inbreuk op de patenten zou volgens Centripetal Networks hebben plaatsgevonden nadat de securityspecialist in 2017 hadden gepraat over een samenwerkingsverband. Kort hierna bracht Cisco binnen een jaar producten uit met de functionaliteit van Centripetal Networks.

De securityspecialist zag dit als een inbreuk en is naar de rechter gestapt. Bovendien claimde de securityspecialist dat het door de Cisco-producten omzet heeft gemist. Tot de inbreuk zou de specialist dubbele omzetcijfers hebben geschreven, die na de lancering van de Cisco-producten daalden.

Verweer Cisco

In zijn verweer gaf Cisco aan dat de securityfunctionaliteit al was ontwikkeld voordat Centripetal Networks als bedrijf bestond. Bovendien zouden de door de patentinbreuk gestelde verloren inkomsten van de securityspecialist het gevolg zijn van veel te complexe ideeën.

Beslissing rechter

De rechter is meegegaan in de beschuldiging van patentinbreuk en noemde de lancering van de Cisco-producten met dezelfde technologie meer dan toevallig. Volgens hem heeft Cisco geen enkel zinnig verweer geleverd. Bovendien blijkt uit documentatie dat Cisco na de toevoeging van de ‘gestolen’ technologie hogere verkoopcijfers noteerde.

Cisco gaat tegen de beslissing in beroep en blijft stellen dat het zelf al jaren de bewuste technologie in bezit had voordat de patenten aan Centripetal Networks werden toegekend.