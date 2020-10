MIVD: ‘Vergader voortaan zonder mobiele devices op tafel’

Grote bedrijven moeten voortaan hun vergaderingen zonder mobiele devices op tafel houden. Dit om spionage op afstand te voorkomen. Deze waarschuwing komt van de directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Jan Swillens.

In een interview met De Telegraaf stelt de MIVD-topman dat vergaderen tegenwoordig een stuk minder veilig is dan gedacht. Volgens hem neemt het aantal aanvallen op bedrijven en organisaties in Nederland om bedrijfsgegevens te ontfutselen flink toe.

Volgens Swillens moeten grote bedrijven daarom het gebruik van smartphones en andere mobiele devices tijdens vergaderingen achterwege laten. Die kunnen mogelijk makkelijk worden afgeluisterd. In het interview ging de MIVD-directeur niet in op mogelijke incidenten en de manieren waarop deze devices kunnen worden gehackt.

Onderschatting door bedrijfsleven

Uit het interview blijkt verder dat Swillens vindt dat Nederlandse bedrijven de spionagedreiging nog steeds onderschatten. Ook zou de cybersecurity bij bedrijven vaak nog niet op orde zijn. Hij geeft aan dat het echt menens is met de diverse bedreigingen. “Kennis wordt gestolen, vitale systemen en infrastructuur worden aangevallen en er worden pogingen gedaan om onze samenleving via desinformatie te beïnvloeden”, aldus de MIVD-topman.

