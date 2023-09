Het Android Auto-besturingssysteem dat auto’s aan boord kunnen hebben, maakt het nu ook mogelijk conference calls te beantwoorden via Zoom en WebEx van Cisco. Hiermee wil Google nog dieper de automotive-markt binnendringen.

De conferencingfunctionaliteit voor Zoom en WebEx werd al in mei aangekondigd, maar wordt nu echt gerealiseerd. De videovergaderingen kunnen via de apps alleen in audio-only worden afgehandeld.

De automotive-versie van het besturingssysteem van Google heeft hiervoor onlangs twee specifieke apps gekregen en deze worden de komende dagen naar gebruikers uitgerold. De app voor Zoom is per direct beschikbaar, terwijl Cisco’s WebEx eerst een bèta-versie zal uitbrengen. Algemene beschikbaarheid van WebEx zal in de komende weken volgen.

Streaming video

Naast de komst van de twee conferencing-apps voor Android Auto, komt er voor de auto-versie van het OS ook andere functionaliteit beschikbaar. Bijvoorbeeld video streaming via Amazon Prime naar geselecteerde auto’s.

Android Auto

Android Auto moet de diverse automotive-oplossingen van de techgigant integreren in de voertuigen van verschillende automerken. Eigenlijk is dit een interface die draait bovenop het bestaande OS van de techgigant. Het is een app die op een Android-gebaseerde smartphone van de eindgebruiker draait en draadloos communiceert en beeld projecteert naar het in de auto aanwezige scherm.

Ook Apple heeft dergelijke functionaliteit met Apple CarPlay. Hierbij wordt het scherm van een iPhone op een in de auto aanwezig scherm geprojecteerd.

Lees ook: Android-auto’s krijgen meer apps, waaronder YouTube en Zoom