Fortinet claimt significante snelheidswinst in nieuwe firewall

Fortinet heeft een nieuwe firewall aangekondigd. De FortiGate 2600F is gemaakt voor security-driven networking en is volgens het bedrijf vele malen sneller dan het aanbod van concurrenten.

Fortinet heeft de FortiGate 2600F voorzien van een NP7-processor en een CP9-coprocessor. DE NP7-processor zorgt volgens Fortinet dat de firewall bij netwerksnelheden van 20Gbit/s bescherming tegen bedreigingen blijft leveren, in combinatie met de CP9-coprocessor, die een deel van de zwaardere applicaties op zich neemt.

Meerdere malen sneller

Alles bij elkaar claimt Fortinet een stevige snelheidswinst ten opzichte van concurrerende producten. In zijn eigen Security Compute Rating-benchmark presteert de FortiGate 2600F in elk van de specificaties een stuk sneller dan de geteste firewalls van concurrenten. Het bedrijf heeft geen onafhankelijke benchmarks gedeeld.

Als de benchmarks kloppen, haalt de FortiGate 2600F een snelheid van 198Gbit/s in zijn firewall, 55Gbit/s in IPsec VPN, 20Gbit/s in bedreigingsbescheriming en ssl-inspectie, kan hij 24 miljoen sessies tegelijk aan en 900 verbindingen per seconden in stand houden. De vergelijking met concurrenten is op onderstaande tabel terug te zien.

Andere functies

In de aankondiging benoemt Fortinet nog enkele andere eigenschappen van de nieuwe firewall. Zo zou de firewall ingezet kunnen worden op elke netwerkrand, ongeacht de schaal en biedt het bescherming tegen DDoS-aanvallen via IPv4 en IPv6.

Verder kan de firewall ingezet worden bij grote hoeveelheden thuiswerkers en kan het bestaande beveiligingsmechanismen aanvullen. De FortiGate 2600F biedt daarnaast ondersteuning voor netwerksegmentatie, SD-WAN en firewallfunctionaliteit in één apparaat.

