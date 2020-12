Consumentenbond klaagt AP aan vanwege privacyproblemen Google

De Consumentenbond klaagt de Autoriteit Persoonsgegevens aan omdat de instantie te traag zou zijn met het verwerken van een klacht van de Consumentenbond. De AP zou al twee jaar op zich laten wachten in een kwestie betreffende Google Maps.

Het gaat om de functie in Google Maps genaamd locatiegeschiedenis. Met deze functie houdt Google constant bij waar je telefoon is geweest. Gebruikers kunnen deze geschiedenis later terugzoeken als geheugensteuntje, maar Google gebruikt de gegevens ook om bijvoorbeeld een inschatting te maken van hoe druk bepaalde publieke ruimtes zijn.

Standaard aan

De Consumentenbond vindt het niet kunnen dat deze functie standaard aan staat in Android-telefoons. Daarom heeft in 2018 een klacht en een handhavingsverzoek ingediend bij de AP, maar op zijn website vertelt de bond dat er tot op heden nog steeds geen besluit genomen is.

Ierse privacywaakhond

De Autoriteit Persoongegevens geeft zelf aan nog in afwachting te zijn van Ierse privacywaakhond, die de leiding in het onderzoek genomen heeft. In een reactie aan NU.nl vertelt een woordvoerder van de AP dat het frustrerend is dat het zo lang duurt, maar dat er in Ierland een groot te kort aan mankracht is.

AP aan zet

Daar is de Consumentenbond het niet mee eens. De bond meent dat de AP zich verschuilt achter de Ierse toezichthouder en dat de instantie op nationaal niveau gewoon aan zet is. Elke drie maanden vraagt de bond om een update, maar zou telkens alleen een nietszeggend briefje van drie regels terugkrijgen.

