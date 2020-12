‘Cybercriminelen steeds beter in spoofen van bankdiensten’

Cybercriminelen weten in te spelen op de groei aan online shoppen en online banktransacties van consumenten. Hierdoor zien mensen steeds vaker spammails in de mailbox. Het gaat om phishing-mails waarin hackers zich voordoen als je bank, constateert Bitdefender.

Mensen spenderen meer tijd binnen en zeker in tijden van lockdown, wanneer er veel online wordt geshopt, hebben hackers het makkelijker dan voorheen. Juist omdat veel bedrijven plotseling om moesten naar de nieuwe manier van werken, is er niet altijd even zorgvuldig omgegaan met privacy of beveiliging. Daar plukken hackers volop de vruchten van.

Phishing van de bank

Mail van je bank kunnen hackers inmiddels zo levensecht nabootsen, dat het moeilijk is om te ontdekken of je daadwerkelijk met phishing te maken hebt. In september blijkt een derde van alle mails over banken en andere financiële diensten als spam te worden aangemerkt. In oktober was dat al opgelopen tot de helft, wat uiteindelijk in november weer terugliep naar een derde.

Bitdefender verwacht dat het aantal phishing-e-mails nog hoger zal uitvallen in december, gezien de feestdagen en de vele lockdowns. Het raadt daarom met klem aan om extra alert te zijn wanneer je een e-mail ontvangt. Het maakt niet uit of je hem leest of ontvangt op je computer, laptop, smartphone of tablet. Sterker nog: op smartphone en tablet blijken mensen nog iets minder bewust te zijn van gevaren. Je kijkt dan toch net even minder snel wie de afzender is, mogelijk omdat er wat minder kan worden weergegeven op het kleinere scherm.

E-mailadres checken

De e-mails hebben exact dezelfde lay-out, kleuren en zelfs de logo’s zijn precies hetzelfde. Er wordt volop jargon gebruikt en woorden die ook echt bij die specifieke bank passen. Het is dus zaak dat mensen zoveel mogelijk worden gewezen op hoe ze dan toch kunnen zien dat een e-mail nep is. Ten eerste is dat vaak de urgentie achter zo’n e-mail: het slachtoffer moet bovendien persoonlijke informatie delen of een document downloaden, of een link klikken om het probleem op te lossen.

Een manier om te zien dat een e-mail phishing is, dat is vooral het e-mailadres waar het vandaan komt te checken. Let goed op of een e-mailadres officieel lijkt, iets wat vaak vooral zichtbaar is na het apenstaartje. Twijfel je, neem dan altijd contact op met het bedrijf waarvan je denkt dat de e-mail afkomstig is. Vaak zijn klantenservices erop getraind om te weten hoe een phishingmail herkenbaar is: bovendien weten ze waarschijnlijk al precies over welke e-mail je het hebt.