Bunq besluit slachtoffers toch grotendeels te vergoeden

Bunq zal slachtoffers van online fraude en phishing dan toch financieel tegemoetkomen. De compensatie bedraagt gemiddeld 85 procent van het verloren bedrag.

In 2023 werden 85 Bunq-klanten opgelicht door trucs zoals phishing en helpdeksfraude. Klanten van de digitale bank verloren door oplichting gemiddeld 60.000 euro per persoon, terwijl sommigen zelfs van 200.000 euro beroofd werden. Eerder zei Bunq daar geen verantwoordelijkheid in te nemen, maar de bank heeft zijn mening herzien en zal slachtoffers gemiddeld 85 procent van het verloren bedrag vergoeden. Dat schrijft onder andere de NOS.

Beveiliging aangescherpt

Het gaat om een nieuwe stap die de bank neemt om de schade te beperken die werd gemaakt door getuigenissen van 28 slachtoffers. Samen raakten zij ruim 1,6 miljoen euro kwijt. Aan de digitale bank verwijtte de slachtoffers de ondermaatse werking van het contactcenter en het gemis aan veiligheidsmaatregelen die het aantal slachtoffers van dergelijke oplichting kunnen beperken.

Die laatste kritiek nam Bunq al eerder ten harte door nieuwe maatregelen in te stellen. Eén van de maatregelen is het vasthouden van een eerste boeking naar een onbekende rekening voor 24 uur. Zo krijgen rekeninghouders de mogelijkheid om een overschrijving die niet legitiem lijkt nog te annuleren.

Nieuwe vergoedingsregeling

De bank installeert ook een nieuw principe voor toekomstige slachtoffers. Het gaat hierbij uit van het principe ‘schade volledig vergoeden tenzij’. Per geval zal dan worden bepaald hoe hoog de vergoeding bedraagt op basis van ‘zowel harde criteria als specifieke omstandigheden’. Op deze manier geeft de bank aan dat ook de consument zelf een verantwoordelijkheid hebben.

