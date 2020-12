Volgens Microsoft hebben we in 2020 bijna helemaal afscheid genomen van wachtwoorden.

De computerexpert Fernando Corbato is de bedenker van het wachtwoord op de computer. Hij ontwikkelde het CTSS, een Compatible Time-Sharing System waardoor je de processorkracht van je computer kunt delen, maar waarbij je wel moest zorgen dat je bestanden werden beveiligd. In de jaren ‘60 bedacht de beste man daarom het wachtwoord.

Wachtwoorden

Hij had niet kunnen bedenken dat de meeste mensen vervolgens geboortedata en namen van kinderen en huisdieren zouden gebruiken als ‘veilig’ wachtwoord. Iets waar IT-leiders nu al jaren tegen strijden. Het is niet veilig en het moet anders. Daarom hebben smartphones gezichtsherkenningssoftware voor de beveiliging en implementeren steeds meer laptopmakers deze technologie of de vingerafdrukscanner. Dat scheelt niet alleen een wachtwoord onthouden: het scheelt een heleboel telefoontjes naar de helpdesk voor een reset.

Inmiddels is het Microsoft gelukt om 90 procent van de medewerkers op een wachtwoordloos authenticatiesysteem te krijgen. Hierbij wordt vooral gebruikgemaakt van Windows Hello en de Microsoft Authenticator-app. Niet alleen bij Microsoft gaat dat gebruik omhoog: 150 miljoen mensen gebruiken elke maand de wachtwoordloze systemen van Microsoft. Vooral Windows Hello for Business gaat goed: binnen de Azure Active Directory zijn wachtwoordloze mechanismen al met 50 procent gegroeid.

Windows Hello

Dus geen Blink182! meer, maar helemaal geen wachtwoord: slechts een scan van het gezicht of de vingerafdruk. In 2020 schijnt 84,7 procent van de mensen met Windows Hello in te loggen op hun Windows 10-pc. Dat is een flinke stijging, want in 2019 was dit nog 69,4 procent. Een goede ontwikkeling, ook voor gebruikers zelf: het ontgrendelen van een laptop gaat namelijk veel sneller door Windows Hello te gebruiken.