Akamai verstevigt IoT- securityportfolio met overname Inverse

Akamai neemt het Canadese Inverse over. Met de overname krijgt de CDN-provider een integrator en consultant in handen die gespecialiseerd is in uitgebreide security-informatie voor edge- en IoT-omgevingen.

Door de overname van Inverse, waarvan de financiële details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Akamai een specialist in handen op het gebied van zero trust security voor edge-, IoT-, mobiele omgevingen en devices. Inverse biedt hiervoor een uitgebreid data repository -het Fingerbank data lake- en algoritmes die verschillende IoT- en mobiele devices in netwerkomgevingen kunnen identificeren. Denk hierbij aan intelligente verlichting, medische apparatuur, robots en printers.

Inzicht in netwerkgedrag

De technologie biedt gebruikers inzicht, op basis van context en visibility, in het netwerkgedrag van devices. Hierdoor kunnen voor deze devices de security-settings en -protocollen, vooral op basis van zero trust, nog beter worden aangepast.

Integratie Akamai IoT-securityoplossingen

Akamai wil met de overname zijn bestaande zakelijke securitydiensten uitbreiden. Meer concreet gaat het hierbij om de zero trust en veilige toegangsdiensten voor edge-toepassingen en IoT-devices.

Het Fingerbank data lake van Inverse wordt gecombineerd met de eigen securitydata van 1,3 miljoen device-interacties die de CDN-specialist dagelijks registreert in zijn Akamai Intelligent Edge security platform. Hierdoor moet een compleet platform ontstaan waarmee klanten zero trust controle en verbeterde security kunnen implementeren over hun hele landschap aan devices en werknemers.