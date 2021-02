Jamf start samenwerking met TRUCE voor beheer mobiele apparaten

Jamf, een beheerder van Apple-apparaten, gaat een samenwerking aan met TRUCE Software. De bedrijven willen zich samen richten op het beheer van iPhones en iPads.

Het nieuwe product dat de bedrijven samen uitbrengen, krijgt de naam Jamf Worker Safety powered by TRUCE. Het is een oplossing waarmee werkgevers hun mobiele beleid kunnen aanpassen op de apparaten die aan werknemers worden uitgedeeld.

In een persbericht noemen de bedrijven het aanpassen van de toegang tot apps, meldingen en andere functies op basis van de locatie van de gebruiker. Zo kan de functionaliteit van een apparaat tijdens een autorit beperkt worden of machtigingen aangepast wanneer de werknemer op kantoor is. Jamf en TRUCE beloven dat de privacy van de werknemers hierbij gewaarborgd blijft.

“Steeds meer organisaties stappen over op mobiele devices. Die verschuiving vraagt om een afgewogen balans tussen een optimale gebruikerservaring en de mate van persoonlijke veiligheid, privacy en security die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de organisatie”, zegt Dean Hager, CEO van Jamf. “De kracht van het Jamf-platform in combinatie met TRUCE maakt een dynamische gebruikerservaring mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een veilige en productieve omgeving.”

Jamf en TRUCE

Jamf is al lang gespecialiseerd in het beheer van Apple-apparatuur, zowel vaste apparaten als mobiele apparaten. Het bedrijf blijft verbeteringen doorvoeren in zijn aanbod, bijvoorbeeld met het toevoegen van nieuwe workflows. Onlangs ging Jamf een samenwerking aan met Computacenter. Dit heeft zakelijke klanten meer mogelijkheden gegeven om Apple-apparaten op afstand te beheren.

TRUCE specialiseert zich voornamelijk in het reguleren van apparaten die op de werkvloer worden gebruikt door bijvoorbeeld chauffeurs en bestuurders van zware machines. Het bedrijf hoopt te voorkomen dat de werknemers afgeleid worden door hun apparaten, met ongelukken tot gevolg.