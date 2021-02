De Nederlandse consument heeft weinig digitaal vertrouwen in bedrijven, zo blijkt uit onderzoek van Okta. In zijn Digital Trust Index 2021 is te lezen dat twee op de drie Nederlanders niet met een bedrijf in zee gaan dat ze niet kunnen vertrouwen.

Hiermee wordt bedoeld dat 66 procent van de consumenten geen diensten of producten afnemen bij een organisatie waarvan ze niet zeker zijn of die te vertrouwen is. Identity Management-bedrijf Okta heeft het onderzoek gedaan onder 13.163 kantoormedewerkers over de hele wereld. 1.010 ervan zijn gevestigd in Nederland.

Digitaal vertrouwen

Het is niet alleen zo dat de onzekerheid bedrijven parten speelt. Ook een kleine fout of een datalek kan er voor zorgen dat iemand nooit meer voor een bepaald bedrijf kiest. 26 procent zegt het vertrouwen in een bedrijf op na een datalek of misbruik van gegevens. En niet eens per se als dat door het bedrijf zelf wordt aangekondigd. Ook als ze hier slechts van hebben horen zeggen.

Een ander opzienbarend inzicht is dat slechts 39 procent van de Nederlanders hun gebruikersinstellingen hebben gewijzigd na een datalek. Tegelijkertijd zegt meer dan 36 procent dat het zijn account bij een bedrijf na een datalek heeft verwijderd. Regional Director Northern Europe Walter Geers van Okta zegt er het volgende over. “Het feit dat jongere leeftijdsgroepen die een lagere tolerantie hebben voor slechte beveiliging en privacy-ethiek komt voor velen misschien onverwacht.

Cybersecurity

“Maar, in werkelijkheid zijn deze generaties online opgegroeid en hebben daardoor een goed begrip van de waarde en impact van dataverlies. Jongeren worden straks de beslissers van de toekomst. Het is belangrijk dat bedrijven nu al voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat cybersecurity centraal staat in de bedrijfsvoering.”

Kortom, bedrijven moeten actie ondernemen om datalekken te voorkomen, omdat dit tot onherstelbare reputatieschade kan leiden. Digitaal vertrouwen is essentieel. Digitale merken worden pas vertrouwd als ze tonen betrouwbaar te zijn. Het is bij tenminste 30 procent van de Nederlandse respondenten in ieder geval het belangrijkste criterium om met een bedrijf in zee te gaan. Veiligheid is daarbij ook belangrijk.

