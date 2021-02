Nutanix verbetert bescherming tegen ransomware

Nutanix heeft enkele wijzigingen doorgevoerd aan zijn ecosysteem waarmee het beter beveiligd moet zijn tegen ransomware. Het bedrijf combineert hiervoor verschillende verbeteringen die samen aan verhoogde beveiliging moeten bijdragen.

De verbeteringen zijn toegepast op Flow, Files, Objects en Mine, schrijft Blocks & Files. Het Security Central-component van de Flow-netwerkstack gebruikt nu machine learning om mogelijke aanvallers op netwerkniveau te detecteren. Ook controleert de software of er netwerkverkeer van mogelijk malafide bronnen naar de endpoints loopt.

Nutanix Files is nu in staat om abnormale toegangspatronen naar bestanden te herkennen als zijnde een ransomwareaanval, en kan hiervoor meteen de toegang blokkeren. Ook controleert de software op gebrekkige of ontbrekende snapshots en of ransomware deze mogelijk zou kunnen aanpassen of verwijderen.

Met Objects is het mogelijk om Write Once Read Many (WORM)-beleid in te stellen. Hiermee kunnen bestanden slechts één keer worden opgeslagen en daarna niet meer worden aangepast of verwijderd. De software stelt ook automatisch WORM-beschermingen in om ransomware-aanvallen af te slaan.

Wanneer een klant de Nutanix Mine-oplossing voor secundaire opslag combineert met HYCU, kunnen deze directe back-ups uitvoeren van gegevens in Objects. Enige ransomware-bescherming die bij Objects is ingesteld, gaat ook mee in de back-up naar Mine.

Tot slot heeft Nutanix ondersteuning voor Microsoft Windows Credential Guard toegevoegd aan virtuele machines en virtual desktops met AHV hypervisor.

Geen enkele oplossing tegen ransomware

“CIO’s en CISO’s weten dat er geen enkele oplossing is die 100 procent bescherming biedt tegen ransomware en andere soorten aanvallen, en het huidige werken op afstand verbreedt het aanvalsoppervlak van een bedrijf”, zegt Nutanix-CTO Rajiv Mirani. “Bedrijven hebben een diepgaande aanpak nodig voor hun beveiliging, om te beginnen met hun IT-infrastructuur. Nutanix levert een kant-en-klaar verstevigd cloudplatform, nu met een nog rijkere set aan ransomwarebeschermingen.”

