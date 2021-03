Okta koopt Auth0 voor 6,5 miljard dollar

Identity and access management (IAM)-leverancier Okta heeft een akkoord bereikt over de overname van concurrent Auth0. Voor Auth0, dat na een investeringsronde medio 2020 gewaardeerd werd op bijna 2 miljard dollar, wordt 6,5 miljard dollar (5,4 miljard euro) betaald.

Met Auth0 krijgt Okta de beschikking over een platform dat helpt identiteit in applicaties te bouwen. Auth0 richt zich met name op ontwikkelaars, door complexe processen voor het inbouwen van authenticatie en autorisatie in applicaties weg te nemen.

Okta is op zijn beurt meer een platform voor het regelen van toegang voor met name personeel. Werknemers kunnen bijvoorbeeld zichzelf een keer identificeren op het Okta-platform, waarna ze toegang krijgen tot de hun benodigde applicaties en data. Veel Chief Information Officers maken gebruik van Okta om dergelijke zaken te regelen.

Tip: Auth0 helpt ontwikkelaars identiteit in applicaties te bouwen

Samen sterker

Door Auth0 over te nemen, kan Okta meer identiteitsprocessen adresseren. “We zullen samen de toekomst van identiteit op het internet vormen. Ik ben verheugd door de keuze, flexibiliteit en waarde die we klanten bieden. Okta en Auth0 adresseren een brede set identiteitsgebruikstoepassingen, en onze identiteitsplatformen zijn robuust en genoeg uitbreidbaar om de grootste organisaties ter wereld en innovatiefste ontwikkelaars te dienen”, stelt Okta-CEO Todd McKinnon.

Auth0 zal als onafhankelijke eenheid doorgaan binnen Okta. Het is echter wel de bedoeling dat er meer integraties van de platformen volgen, al wordt daar in de aankondiging niet verder op ingegaan. Ook belooft Okta meer ondersteuning voor en investeringen in de platformen.

Het is de bedoeling dat de overname uiterlijk 31 juli afgerond is. Autoriteiten moeten de overname nog goedkeuren.

Aandeelwaarde daalt

De overname werd bekendgemaakt vlak voor de financiële resultaten van Okta. Het bedrijf wist een goed kwartaal af te sluiten met 234,7 miljoen dollar omzet, een groei van 40 procent jaar-op-jaar. Toch bleken investeerders niet tevreden te zijn over de resultaten en/of overname. De aandeelwaarde daalde meer dan 10 procent.

Tip: Okta heeft de sleutel tot het toekomstige identiteitsbeheer in handen