Google komt met cyberverzekering voor cloudklanten

Google komt met de eerste cyberverzekering. Het is niet nieuw om een cyberverzekering af te sluiten, maar volgens Google is zijn aanbod uniek. Het is alleen voor cloudklanten beschikbaar.

Met de cyberverzekering krijgen klanten dekking tegen datalekken, maar er komt bijvoorbeeld ook een risico-analysetool bij waardoor je sneller zwakke punten kunt vinden in je beveiliging. Google heeft de verzekering niet alleen ontwikkeld. Het is hiervoor een partnerschap aangegaan met Allianz SE en AGCS. Gezamenlijk hebben zij cloudbeveiliging ontwikkeld die exclusief verkrijgbaar is voor klanten die Google Cloud gebruiken.

Cyberverzekering

Een interessante twist is wel dat de prijs van de verzekering niet voor iedereen hetzelfde is. Hoe goed je beveiliging op orde is, heeft direct invloed op hoeveel je moet betalen voor de nieuwe verzekering van Google. De risico-analysetool die bij de verzekering komt heet Risk Manager. Deze checkt de cloudomgeving van een bedrijf om te zien of er al problemen zijn. Hieruit volgt na elke check een rapportage waarin je dan overzichtelijk hebt waar je aandacht naar moet uitgaan om de security op orde te maken. En om te zorgen dat je minder hoeft te betalen voor je verzekering, natuurlijk.

De verzekering moet heel makkelijk zijn in gebruik, omdat die Risk Manager rapportages kan sturen naar AGCS waar de gegevens verder worden verwerkt. Het scheelt veel werk voor een medewerker, die niet meer zelf een rapport in elkaar hoeft te zetten.

Allianz en AGCS

“Het op de markt brengen van het risicobeschermingsprogramma is mogelijk dankzij onze sterke samenwerking met de toonaangevende cyberverzekeraars Allianz en AGCS, die met ons hebben samengewerkt om dit baanbrekende programma te ontwikkelen”, aldus Google-penningmeester Juan Rajlin op SiliconAngle. “We zijn van mening dat het programma onze Google Cloud-klanten zowel toegang biedt tot superieure cyberbescherming als een efficiënter verzekeringsproces.”

In eerste instantie is de verzekering alleen beschikbaar voor bedrijven in Amerika met een omzet van 500 miljoen tot 5 miljard dollar. Later moet het worden uitgerold naar meer landen en bedrijven die mogelijk een minder grote omzet hebben.

