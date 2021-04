‘Gegevens half miljard LinkedIn-gebruikers online te koop’

LinkedIn heeft te maken met een groot datalek. De gegevens van ongeveer 500 miljoen gebruikers zijn ontvreemd. Onlangs werden deze gegevens op een hackersforum te koop aangeboden, zo bericht techsite Cybernews.

Grote sociale netwerken hebben het de laatste tijd lastig als het gaat om datalekken van eindgebruikersgegevens die hackers via scraping ontvreemden. Deze week berichtten we al uitgebreid over het scrapen van ruim 533 miljoen oudere gebruikersgegevens bij Facebook en nu is LinkedIn aan de beurt.

Volgens Cybernews zijn de afgelopen tijd de profielgegevens van ongeveer 500 miljoen LinkedIn-gebruikers van het platform bemachtigd. Deze gegevens zijn nu op hackerforums te koop aangeboden. Inmiddels is er een ‘sample’ van ongeveer 2 miljoen profielgegevens in omloop.

Samenstelling uit meerdere bronnen

Het gaat bij deze hack om LinkedIn-profielgegevens als volledige namen, e-mailadressen, telefoonnummers, geslacht en meer. Opvallend is wel dat niet alleen data van het zakelijk social netwerkplatform is verzameld, maar ook van andere plaatsen op het internet. Deze is vervolgens met elkaar gecombineerd.

Reactie LinkedIn

In een reactie op het datalek geeft LinkedIn aan dat het informatie betreft uit meerdere omgevingen, en dus niet alleen van het platform. Daarnaast gaat het ook niet om gegevens die eindgebruikers in hun privé-omgeving binnen het platform hebben staan. Dit betekent dat het alleen om informatie gaat die op publieke profiel van eindgebruikers staat.

LinkedIn geeft met nadruk aan dat de eigen systemen niet zijn gecompromitteerd en dat de hackers daaruit geen informatie hebben gehaald. De hackers hebben de informatie alleen verkregen door de profielen van het platform te scrapen.

De zakelijke social mediagigant, onderdeel van Microsoft, geeft niet aan of het getroffen eindgebruikers gaat waarschuwen. Facebook, dat eerder op een vergelijkbare manier slachtoffer werd, heeft aangegeven dit niet van plan te zijn, zoals we eerder schreven.

Eindgebruikers die willen checken of informatie van hun LinkedIn-profiel is gelekt, kunnen deze tool gebruiken.

