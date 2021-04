Mastercard koopt identiteitsspecialist Ekata voor 850 miljoen dollar

Mastercard breidt zijn identiteits-, verificatie- en antifraudediensten uit met de overname van Ekata. De diensten van Ekata moeten ook de zakelijke klanten van Mastercard meer inzicht geven in hun eigen klanten.

Met de overname van Ekata krijgt de creditcard- en financieringsgigant technologie in handen waarmee het zijn portfolio van digitale identiteitsoplossingen en -toepassingen verder kan uitbouwen. Daarnaast helpt de technologie ook om beter fraude te voorkomen. Ook kan Mastercard op deze manier grote klanten helpen om beter inzicht te krijgen in hun eigen klantenportfolio en deze te helpen bij het veiliger uitvoeren van transacties. Dit alles natuurlijk volgens de meest strikte privacy- en complianceregels.

Diensten Ekata

Ekata biedt datadiensten voor identiteitsverificatie met behulp van api’s of via SaaS. De tooling moet bedrijven helpen om digitale transacties te verbinden met de juiste personen die deze transacties uitvoeren. Hierdoor kunnen bedrijven dan weer volledig beantwoorden aan de diverse compliancewet- en regelgeving en bewijzen dat zij daadwerkelijk hun klanten ‘kennen’ die deze transacties uitvoeren. Met deze oplossingen kunnen dan fraudeschandalen of witwaspraktijken, zoals onlangs nog duidelijk werd bij ABN AMRO, worden voorkomen.

Technologie Ekata

Concreet gebruikt de Ekata Identity Engine datasets van de eigen Ekata Identity Graph en Ekata Identity Network frameworks voor het leveren van data voor identiteitsverificatie. Deze datasets worden wereldwijd samengesteld en met hoge snelheid geleverd.

Deze softwaregebaseerde datasets leveren weer met behulp van onderliggende machine learing de juiste informatie voor bedrijven om beslissingen te maken. Denk daarbij aan informatie die helpt met het tegengaan van valse rekeningen, het reduceren van betalingsrisico’s, het tegengaan van transactiefraude en het leveren van informatie om klanteninformatie te crosschecken.

850 miljoen dollar

De overname kost Mastercard 850 miljoen dollar (ruim 700 miljoen euro) en moet nog worden goedgekeurd door de diverse mededingingsautoriteiten. Verwacht wordt dat de overname uiteindelijk in oktober dit jaar zijn definitieve beslag krijgt.

Een vergelijkbare transactie deed zich al eerder dit jaar voor. Okta verzekerde zich, zoals we begin maart al aankondigden, met de overname van Auth0 voor 6,5 miljard dollar ook van een bedrijf dat sterk inzet voor identiteitsverificatie.