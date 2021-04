Cybersecuritybedrijf Rapid7 neemt Velociraptor over

Rapid7 heeft bekendgemaakt dat het Velociraptor heeft overgenomen, de ontwikkelaar van het gelijknamige opensource-platform voor cybersecurity-monitoring.

Velociraptor, niet te verwarren met de harde schijven, is een platform dat is opgericht door voormalig Google-medewerker Mike Cohen. Bij Google bouwde hij tools om het incident response team te ondersteunen, waaronder Google Rapid Response. Velociraptor is een opensource-project waarmee het mogelijk is om in enkele minuten duizenden hosts te scannen op mogelijke aanvallen. Hiermee moeten dergelijke aanvallen al zichtbaar zijn voordat ze schade toebrengen en er uren tot weken downtime is.

Bijdragen aan het project

Het bedrijf is van plan om flink in Velociraptor te investeren, zowel met het bijdragen aan de groei van de community en met het opzetten van evenementen, projecten, engagement, bijdragen en meer. Ook wil het bedrijf het Velociraptor Project verwerken in zijn eigen Rapid7 Insight-platform, zodat ook de klanten van Rapid7 toegang hebben tot de technologie en community rond Velociraptor. Rapid7 heeft buiten de integratie met zijn eigen Insight-platform geen plannen om Velociraptor te vercommercialiseren.

Integraties met Insight

Momenteel zijn de mogelijkheden van Velociraptor om gegevens van endpoints te verzamelen al verwerkt in Insight. Hierdoor zijn Managed Detection & Reponse (MDR)-teams minder tijd kwijt aan het monitoren van hun omgevingen en kunnen ze directer reageren op incidenten. Op basis van de Velicoraptor VLQ-query’s kunnen de MDR-teams actief zoeken naar verdacht gedrag en automatische responses laten afgaan wanneer ernstige situaties zich op endpoints voordoen.

Fan van open source

Rapid7 vertelt een groot fan te zijn van opensource-software en de community’s eromheen. Het zou zorgen voor een snellere time-to-market, meer innovatie en verbeterde productiviteit. Het bedrijf heeft al eerder geïnvesteerd in opensource-projecten, zoals toen het twaalf jaar geleden Metasploit overnam. Ook heeft het bedrijf de platforms AtackerKB en Recog opgericht.

Het is niet bekend hoeveel Rapid7 heeft betaald voor Velociraptor. Gebruikers die geïnteresseerd zijn om Velociraptor uit te proberen, kunnen terecht op de GitHub-pagina van het project.

Tip: Microsoft en McAfee sluiten zich aan bij coalitie tegen ransomware