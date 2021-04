Accenture neemt cybersecuritybedrijf Openminded over

Accenture heeft overeenstemming bereikt met het Franse cybersecuritybedrijf Openminded voor een overname. Met de overname wil Accenture zijn aanwezigheid op het gebied van cybersecurity in Europa vergroten.

Openminded is opgericht in 2008 en wordt bestuurd vanuit een security operations center. Het bedrijf biedt beveiligingsadviezen, cloud- en infrastructuurbeveiliging, cyberbeveiliging en managed security. Het helpt zijn klanten met het verminderen van cybersecurityrisico’s, het snel ontdekken van en reageren op cyberincidenten en het implementeren van best practices voor het aan lokale wetten houden.

Met de overname komen de ongeveer 100 cybersecurityprofessionals van Openminded te werken onder de vleugels van Accenture Security, waarmee het totaal aantal professionals in die tak dicht bij de 7000 komt. Zo wil Accenture zijn securitydiensten in Frankrijk en Europa in het algemeen uitbreiden.

Reacties

“Nu cyberaanvallen elke dag complexer, constanter en kostbaarder worden, moeten bedrijven cyberbeveiliging volledig verankeren in de verschillende lagen van hun organisaties om veerkracht te garanderen”, zegt Kelly Bissell, die wereldwijd leiding geeft aan Accenture Security. “De overname van Openminded ondersteunt ons streven om technologie en menselijke vindingrijkheid in te zetten om klanten te helpen zelfverzekerd en veilig te zijn in het licht van voortdurende verandering. We kijken ernaar uit om het team van Openminded te verwelkomen bij Accenture en klanten te helpen zich effectiever te verdedigen tegen cyberdreigingen in hun hele ecosysteem – nu en in de toekomst.”

Hervé Rousseau, oprichter en CEO van Openminded, zegt: “De krachten bundelen met Accenture is een geweldige kans voor onze teams en klanten. De alliantie van ons talent en onze capaciteiten maakt perfect gebruik van onze expertise en stelt ons in staat om op wereldwijde schaal te leveren. Vandaag de dag vereist de strijd tegen cyberaanvallen de implementatie van de meest geavanceerde technologieën, evenals de human resources om ze efficiënt te maken. Dit is de synergie die we gaan bouwen en ten dienste stellen van onze klanten.”

De twee bedrijven hebben niet bekendgemaakt hoeveel er voor de overname betaald wordt. Voordat de overname rond is, moeten de nodige bureaucratische stappen nog worden doorlopen.

