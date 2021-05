Hackers hadden twee jaar lang vrij spel in Belgische overheidssystemen

De Belgische overheid heeft twee maanden gewacht voor het bekend maakte dat Binnenlandse Zaken twee jaar lang gehackt is geweest. De hack is omschreven als zeer complex, geavanceerd, en doelbewust, met als bedoeling persoonlijke gegevens te stelen.

Het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB) ontdekte al in maart dat er sinds 2019 verdachte handelingen plaatsvonden in het netwerk. “Cybercriminelen hebben zich ongemerkt de toegang geforceerd in het computernetwerk van Binnenlandse Zaken en hadden zo toegang tot eventuele lokale gegevens,” zei Miguel De Bruycker van het CCB gisteravond tegen VRT. “Men is erin geslaagd om onder alle radars te blijven en alle detectiesystemen te omzeilen. Er zijn geen alarmbellen afgegaan.”

De hack is verontrustend, omdat Binnenlandse Zaken de data beheert van alle politiediensten, vreemdelingenzaken, de organisatie van de verkiezingen en de uitreiking van identiteitskaarten. Toch stelt het CCB dat er geen gevoelige gegevens gestolen. “Er stond geen geclassificeerde informatie op het netwerk,” aldus De Bruycker. “De systemen die geclassificeerde informatie verwerken, zijn ook niet geraakt, ook niet de systemen zoals het Rijksregisternummer. Het gaat dus echt over de interne documenten van Binnenlandse Zaken.”

Spionage

Ondanks dat de hackers dus twee jaar ongestoord hun gang konden gaan, “is er geen impact geweest op de burger of op de dienstverlening van Binnenlandse Zaken,” denkt De Bruycker. “Welke informatie er dan wel gestolen zou zijn, dat onderzoek loopt nog.”

“De complexiteit geeft aan dat dit geen hacker of hackersgroep is, maar dat we eerder moeten kijken naar een land.” Weet De Bruycker. “Dit gaat over spionage.” Binnenlandse Zaken regaeert wat laconiek door te melden dat men van plan is de computersystemen te moderniseren. Er is ook een klacht ingediend en de zaak wordt onderzocht.

Begin deze maand was er nog een zeer grote DDOS aanval in België op Belnet, ook een (semi-) overheidsnetwerk. Als reactie daarop kondigde het land een nieuwe cybersecuritystrategie aan, nog voordat de spionage-affaire bekend werd gemaakt.