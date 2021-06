Datto’s nieuwe Virtual SIRIS beschermt zonder speciale hardware

De nieuwe versie van Datto SIRIS wordt geleverd als virtueel apparaat voor Managed Service Providers (MSP’s), met volledig geïntegreerde software die op de eigen hardware van hun klanten draait.

“vSIRIS is ontworpen om private cloud- en virtuele implementaties te ondersteunen. Het biedt MSP’s uitgebreide, zeer schaalbare software die wordt ondersteund door de onveranderlijke Datto-cloud,” zegt het bedrijf. Gebouwd met dezelfde gegevensbackup- en herstelmogelijkheden als SIRIS, kunnen MSP’s hun klanten beschermen zonder Datto-hardware nodig te hebben. “vSIRIS kan op afstand worden geïnstalleerd en draait als een virtuele machine in VMware ESX of Microsoft Hyper-V. Het biedt de mogelijkheid om dynamisch bronnen toe te voegen ter ondersteuning van veranderende workloads en om verbinding te maken met externe opslag, waaronder storage area networks (SAN) en network-attached storage (NAS)-apparaten.”

Ingebouwde ransomwaredetectie

Het MSP-gecentreerde ontwerp van vSIRIS vereist minder beheer-overhead dan veel andere oplossingen, en vereenvoudigt opschalen en beheer, waardoor de totale eigendomskosten voor MSP’s worden verlaagd, zo claimt het bedrijf.

Geautomatiseerde, geverifieerde back-ups worden lokaal en in de cloud opgeslagen, waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn en klaar zijn voor elk herstelscenario. Verder heeft de nieuwe oplossing ingebouwde ransomwaredetectie: alle backups worden gescand op ransomware en backupbestanden zijn bestand tegen ransomware-aanvallen. Door de correctheid van de backup vooraf te verifiëren, is men er zeker van dat het systeem zal opstarten en kan worden hersteld.

Tip: ‘Ransomware pak je aan met radicaal andere cybersecurity-benadering’