Software-as-a-Service (SaaS) is inmiddels een bekend fenomeen. In sommige gevallen is het een waardevolle oplossing, in andere gevallen lijkt het vooral een stuk duurder te zijn. De markt begint dit model nu ook te kopiëren naar hardware. Zo had je al DaaS (Device as a Service) voor je laptop of desktop, maar ook steeds vaker zijn er hardware subscriptions beschikbaar voor je complete serverpark. Is dit een nieuwe melkkoe of voegt het ook waarde toe?

In deze Techzine Talks verdiepen we ons in de hardware subscriptions. Techzine heeft recent een onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren dat veel organisaties nog niet warm lopen voor hardware subscriptions. Ze lijken de voordelen nog niet te zien. Ze lijken het vooral te zien als een dure tegenhanger van lease-contracten.

Enkele van de voordelen die sommige vendoren bieden zijn een stukje schaalbaarheid. Ze stellen 5 tot 20 procent meer hardware beschikbaar dan je nodig hebt. Wil je gebruikmaken van die additionele capaciteit, dan betaal je daar een variabele prijs over naast je basis contract. Dit scheelt enorm in de kosten, in vergelijking met het inkopen van alle hardware via een CAPEX-model om ook de piekmomenten af te dekken.

Een ander voordeel is dat sommige vendoren ook een stuk management uit handen nemen. Denk aan patching, updates en het beschikbaar houden van je infrastructuur. Hier kunnen ze hele goede SLA’s voor aanbieden. Daarnaast voegen veel vendoren een stukje sustainability toe. Ze hergebruiken of recyclen de apparatuur aan het einde van het contract. Meer over hardware subscriptions in deze Techzine Talks.

Meer weten, kom naar de Techzine lunchsessie op Dell Technologies Forum

Op 6 december organiseert Dell Technologies het Dell Technologies Forum in De Fabrique in Maarssen (Utrecht). Voorafgaand aan dit event organiseert Techzine een lunchsessie, waar we in het kort de resultaten van ons onderzoek presenteren naar IT-uitdagingen binnen Nederlandse organisaties. Daarna volgt een paneldiscussie met enkele experts van Dell Technologies en Coen en Sander. Hierin bespreken zij de toekomst van het datacenter, de future of work, de uitdagingen in cybersecurity, maar ook de nieuwe hardware subscriptions waar onder meer Dell Technologies fors op gaan inzetten.

Om deel te nemen aan deze sessie registreer je via deze link voor Del Technologies Forum. Wij weten dan dat je voor onze sessie komt. Uiteraard mag je daarna ook Dell Technologies Forum bezoeken. Al is dat niet verplicht.

