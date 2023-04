Acer heeft via een online persconferentie een aantal nieuwe apparaten aangekondigd. De collectie van zakelijke laptops en Chromebooks zouden uitermate geschikt zijn voor hybride werk en milieuvriendelijkheid.

Allereerst vernieuwt het Taiwanese bedrijf de bestaande TravelMate-serie met de P2, P4 en P6. Deze lijn is gericht op overwegend zakelijke klanten. Het topmodel heeft de meest recente 13e generatie van Intel i7-processoren. Gebruikers kunnen kiezen voor een 14 inch 2,8K OLED-display. Dit komt niet vaak voor bij laptops in het business-segment. Daaronder zit de P4, met hetzelfde formaat scherm. Echter kan deze uitvoering slechts met een scherm tot een resolutie van 2,2K uitgerust worden, en zonder OLED-technologie. De selling point van deze variant is dan ook vooral de 65 Wh-accu. Het basismodel P2 kan in zowel 14 als 16-inch uitvoering geconfigureerd worden en heeft een 16:10-beeldverhouding.

Militaire klasse

Acer zegt de laptops te hebben uitgerust met duurzaamheidsnormen van ‘militaire klasse’. Niet de eerste keer dat een bedrijf met deze marketing-retoriek opduikt. De TUF-lijn van Asus-producten en MSI was het bedrijf in ieder geval al voor.

Op het gebied van Chromebooks introduceert Acer de Chromebook 714. Wederom staan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid centraal. Het 14-inch scherm heeft een resolutie van 1920×1200. Acer claimt dat de nieuwe Chromebook een scherpe 2K-webcam bevat met hoogwaardige audio.

