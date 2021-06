Infoblox 3.0 biedt hybride DDI en beveiliging voor cloudnetwerken

Infoblox heeft aangekondigd dat Infoblox 3.0 er aankomt. Deze oplossing is de nieuwste variant van de netwerkidentiteitsoplossing van het bedrijf, waarin de nadruk ligt op hybride DDI en beveiliging.

In de nieuwe versie wordt NIOS (het Network Identity Operating System van Infoblox) gecombineerd met BloxOne Threat Defense en BloxOne DDI (Secure DNS, DHCP en IPAM). Hierdoor kunnen klanten het kernnetwerk goed beveiligen in cloudomgevingen, precies zoals moderne bedrijven dat nodig hebben, aldus Infoblox.

Infoblox 3.0

De nieuwe release belooft gestandaardiseerde levering van cloud-first netwerkervaringen. Dit gecombineerd met cloud-native application programming interfaces (API’s) en contextuele data. Infoblox belooft hiermee betrouwbaarheid voor mission-critical netwerken, schaalbaarheid en veiligheid. Ook moeten bedrijven hiermee meer security-functionaliteit kunnen automatiseren.

Infoblox-CEO Jesper Andersen: “De pandemie heeft bedrijfsnetwerken in een versneld tempo naar de cloud geduwd. Die moderniseringsinspanningen gaan door, nu bedrijven zich wenden tot cloudapplicaties en -services voor hun hybride werkplekbasis. We geven klanten de basis die ze nodig hebben – of het nu gaat om private clouds die on-premises blijven, hybride netwerken die datacenters combineren met cloudaanbod, of volledig cloudnetwerken.”

Met de nieuwe release wil Infoblox inspelen op nieuwe behoeften van klanten. Kanaiya Vasani, executive vice president of products, zegt hierover: “Wat als je een groot bedrijf bent en je hebt 12.500 winkels of kantoren? Als je DNS-, DHCP- en IP-adresbeheersoftware naar al deze 12.500 locaties wilt pushen, is het moeilijk om dat te doen door individuele apparaten in te zetten of door shrink-wrapped software.” Dat is waarom Infoblox 3.0 zo focust op beveiliging van dat cloudnetwerk, want het wil het bedrijven makkelijker maken op deze manier te automatiseren, zeker na een nogal turbulent jaar op IT-gebied.

