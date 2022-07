Infoblox brengt versie 8.6.2 uit van het Network Identity Operating System (NIOS). Met deze versie kunnen bedrijven beter hun werkplekken moderniseren en meer inzicht en controle krijgen in DDI voor hybride cloudomgevingen.

Volgens Infoblox maakt NIOS 8.6.2 het makkelijker vanuit een cloudomgeving werkplekken te beheren. Ook geeft de nieuwe versie bedrijven de mogelijkheid meer inzicht te krijgen, de gebruikservaring te verbeteren en de controle te houden over de beheerinfrastructuur voor DNS, DHCP en IP Address Management (DDI) in hybride multi-cloudomgevingen.

Functionaliteit NIOS 8.6.2

De nieuwe versie biedt functionaliteit voor een uniformere integratie en automatisering voor multi-cloudomgevingen, sterkere DDI-diensten, nieuwe diensten, gebruiksklare API’s, simpel te gebruiken plugins en verbeterde ROI.

Dit geeft gebruikers mogelijkheden voor multi-cloudintegraties, zoals het optimaliseren van hybride werkplekken met DHCP voor Google Cloud en de ondersteuning van de NIOS v40x5-appliance in AWS, Azure en GCP. Ook bieden DDI-verbeteringen bedrijven nu met de NIOS 8.6.2-oplossing van Infoblox meer controlefunctionaliteit als multi-primary DNS failover voor dynamische DNS-updates (DDNS) en dynamische TLS-controle voor SAML-poort 8765.

Daarnaast geven verschillende value-added-diensten meer zichtbaarheid van DDI en ondersteuning van cloudmigratieprocessen met virtuele applicaties voor rapportage en analyse in AWS en Azure. Het BloxOne-platform krijgt daarbij meer zichtbaarheid door met Network Insight of NetMRI ontdekte gegevens via de Infoblox Cloud Services Portal (CSP) te verzenden.

Overige features

Verder bieden verschillende DDI plugins meer zichtbaarheids-, automatiserings en controlemogelijkheden voor integraties met diverse oplossingen van andere aanbieders. Denk hierbij aan integraties met onder meer Red Hat Ansible 1.2.1, Terraform 2.1, Kubernetes ExternalDNS, Nutanix 5.20.x, RedHat OpenStack IPAM en Cisco ISE 3.x-identiteitsbeheer.

Versie 8.6.2 van Infoblox NIOS is per direct beschikbaar.

