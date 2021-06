Zscaler en ServiceNow integreren oplossingen

De integratie van de oplossingen van Zscaler in het ServiceNow-portfolio geeft straks makkelijker mogelijkheden om cloudgebaseerde data te beschermen en te antwoorden op securitydreigingen. Hierdoor profiteren (hybride) medewerkers beter van zero trust-functionaliteit die beide platforms bieden.

De uitgebreide samenwerking biedt klanten betere visibility, toegangscontrole en databeveiliging. Hiermee kunnen zij in de cloudoplossingen van ServiceNow data beter beveiligen, maar ook sneller reageren op mogelijke dreigingen.

Concreet wordt binnen het ServiceNow-cloudplatform de cloudsecurity intelligence van Zscaler automatisch toegepast. Dit moet werkzaamheden als het onderzoeken van bedreigingen en het uitvoeren van workflows op dit gebied verbeteren. Denk daarbij onder meer aan het gebruik van een enkele console en het voorkomen van het gebruik van en het switchen tussen diverse beheertools voor securitywerkzaamheden.

De Zscaler cloudgebaseerde technologie controleert hierbij het gehele authenticatieproces van medewerkers en blokkeert de toegang tot de ServiceNow-omgeving voor remote en onbeheerde devices. Endpoints krijgen alleen toegang via Zscaler, zodat makkelijk de diverse beveiligingspolicies en de toegangscontrole tot gevoelige data kan worden gehandhaafd.

Andere functionaliteit

Andere functionaliteit die door de integratie tussen de technologie van beide leveranciers wordt geboden, is onder meer het veilig op afstand kunnen werken. Dit is vooral belangrijk nu door de pandemie het hybride werken steeds meer in opkomst is, zo geven Zscaler en ServiceNow aan.

Ook is het nu mogelijk om meer inzicht in data te krijgen en vooral in het lekken ervan. De gecombineerde oplossingen zorgen er voor dat bepaalde ServiceNow instances worden gescand voor gevoelige data en inbreuken daarop. Op deze manier krijgen bedrijven meer inzicht in hoe hun data wordt gebruikt en vooral door wie.

Automatisering

Verder zorgt de integratie met de Threat Intelligence-technologie van Zsaler met de SOAR-oplossing van ServiceNow ervoor dat potentiële bedreigingen sneller worden aangepakt en worden gestroomlijnd. Dit moet securitymedewerkers ook meer vertrouwen geven dat zij alles kunnen doen om deze bedreigingen het hoofd te bieden. Bijvoorbeeld kan met de ServiceNow SOAR-oplossing nu het toevoegen van nieuwe malware-domeinen en URL’s aan de Zscaler Internet Access-oplossing worden geautomatiseerd.

Alle mogelijkheden van Zscaler met het ServiceNow-platform zijn per direct beschikbaar.

