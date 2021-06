CyberArk biedt Identity Security-diensten nu ook aan via AWS

CyberArk heeft aangekondigd dat zijn Identity Security-oplossingen vanaf nu ook beschikbaar zijn via de Amazon Web Services (AWS) Marketplace. AWS-klanten kunnen via de marktplaats aan de slag met CyberArk Cloud Entitlements Manager, Endpoint Privilege Manager en CyberArk Workforce Identity.

CyberArk Cloud Entitlements Manager zet kunstmatige intelligentie in om cloud-omgevingen te beveiligen. Gebruikers kunnen hiermee overmatige cloud-permissies identificeren en verwijderen. Dit verkleint de kans op zogenaamde permission sprawls of misbruik van toegangsrechten. Daarnaast kunnen klanten Identity Access Management (IAM)-machtigingen invoeren en analyseren voor hun hele AWS Organizations-service.

CyberArk Endpoint Privilege en Workforce Identity

Met de Endpoint Privilege Manager kunnen bedrijven aanvallen op het endpoint blokkeren, waarmee het risico kleiner wordt dat informatie wordt gestolen of het doelwit wordt van ransomware. Ook verwijdert de dienst barrières voor het afdwingen van least privilege. Dit is met name een belangrijk onderdeel bij het beveiligen van endpoints in de moderne modellen, die gebruikt worden voor werken op afstand. Als laatste wordt ook CyberArk Workforce Identity toegevoegd aan het AWS-Marketplace aanbod. Met deze dienst wordt de toegang van gebruikers tot endpoints, VPN’s, cloud- en on-premise applicaties en andere kritieke zaken proactief beschermd.

Doordat bedrijven steeds meer naar een cloud-omgeving migreren en nog steeds veel werknemers op afstand werken, is de behoefte aan adequate online security gegroeid. “Het omarmen van cloud, werken op afstand en andere digitale transformatie-initiatieven mag niet ten koste gaan van de beveiliging”, zegt Clarence Hinton, chief strategy officer bij CyberArk. “Er zijn hier duidelijke use cases die organisaties moeten aanpakken, en ze hebben de tools nodig die hen in staat stellen de bedrijfsdoelstellingen veilig te behalen. AWS-klanten kunnen met de CyberArk Identity Security-oplossingen vol vertrouwen aan de slag blijven, door onnodige rechten te verminderen en bedreigingen tegen te houden voordat ze een negatieve impact hebben op het bedrijf.”

Eerder werden onder andere CyberArk Privileged Access Manager, Privilege Cloud, Conjur Open Source en CyberArk Privileged Access Manager for GovCloud (US) al beschikbaar voor Amazon Web Services gebruikers.

Tip: Podcast G DATA: Het gevaar van data scraping: legaal of illegaal?