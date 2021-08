Zoom betaalt miljoenen schadevergoeding voor ‘zoombombing’

Zoom heeft in een rechtszaak een overeenkomst gesloten met de aanklagende partijen voor het betalen van bijna 72 miljoen euro (85 miljoen dollar) aan schadevergoeding. Dit vanwege het ongevraagd delen van klantengegevens met derde partijen en het door securityfouten mogelijk maken van zogenoemde ‘zoombombings’.

In de rechtszaak beschuldigden diverse partijen Zoom ervan ongevraagd persoonlijke gegevens te hebben gedeeld met derde partijen, zoals Google, Facebook en LinkedIn. Daarnaast beschuldigden de aanklagers dat Zoom door fouten in de security van het platform zogenoemde ‘Zoombombing’ mogelijk maakte.

Zoombombing is wanneer in een zoommeeting wordt ‘ingebroken’. De niet voor de meeting uitgenodigde persoon begint daarbij de overige deelnemers uit te schelden of op andere manieren dwars te zitten. Bovendien kan een dergelijke ongewenste deelname leiden tot het bekend worden van gevoelige informatie.

Teruggave van abonnementsgeld

De collaborationspecialist, die eerder op details door de rechter was vrijgesproken, komt nu toch met een schadevergoeding. Concreet bestaat deze schadevergoeding eruit dat deelnemers aan de ‘class action suit’ ieder 15 procent van hun abonnement terugkrijgen. Dit is, afhankelijk van het abonnement, 21 of 12,62 euro (25 of 15 dollar).

Verder gaat Zoom klanten waarschuwen wanneer organisatoren van meetings en andere deelnemers applicaties van derde partijen gebruiken in meetings. Ook gaat het zijn eigen personeel nog meer trainen in privacy en het gebruik van data daarbij. Zoom ontkent overigens dat het iets fout heeft gedaan.

De aanklagers zijn tevreden over de nu bereikte overeenkomst. Wel vragen zij nog compensatie voor hun juridische kosten. De overeenkomst moet nog wel door de rechter worden goedgekeurd.

