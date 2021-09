Check Point koopt e-mailsecurityspecialist Avanan

Check Point Software neemt per direct de e-mailsecurityspecialist Avanan over. Hiermee krijgt de securityspecialist cloudgebaseerde technologie voor het beschermen van e-mail in handen. Daarnaast kan Check Point hiermee zijn portfolio uitbreiden naar op SaaS gebaseerde collaboration suites.

Met de overname van Avanan, waarvan de details niet bekend zijn gemaakt, krijgt Check Point een specialist in handen op het gebied van e-mail security. E-mail is vaak de bron van diverse malware-aanvallen. Denk alleen al aan het groeiende aantal phishing-aanvallen.

De technologie van het Amerikaans-Israëlische securitybedrijf voorkomt dat e-mail juist de bron vormt. Avanan levert hiervoor een API-oplossing die e-mailbedreigingen stopt voordat zij in de inbox van een potentieel slachtoffer komen. Dit gebeurt met behulp van op AI gebaseerde engines die zowel interne als externe e-mail checken op malware of andere bedreigingen.

Ook security voor collaborationplatforms

De cloudgebaseerde software van Avanan heeft zich ook uitgebreid naar de diverse op SaaS gebaseerde collaborationplatforms waarmee medewerkers tegenwoordig werken. Ook deze platforms worden steeds meer een aanvalsvector voor aanvallen. Denk hierbij vooral aan platforms als MS Teams, Slack en OneDrive. Ook hier is e-mail vaak de bron van aanvallen.

Integratie in eigen securityarchitectuur

Check Point is van plan de technologie van Avanan te integreren in zijn Check Point Infinity-securityarchitectuur. Dit moet uiteindelijk de beste oplossing voor e-mailsecurity ter wereld gaan bieden. Naar eigen zeggen maakt dit van Check Point Infinity straks de beste securityoplossing voor het beschermen van werknemers op afstand tegen kwaadaardige bestanden, URL’s en phishing via e-mail, collaboration tools, het internet, netwerk en op endpoints.