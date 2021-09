Blackberry integreert verder met Microsoft 365

Integratie BlackBerry UEM en Microsoft 365 omvat nu ook moderne authenticatie in de cloud en in Azure AD.

Cybersecurityleverancier BlackBerry heeft diens Unified Endpoint Manager (UEM) verder geïntegreerd met Microsoft 365. Het bedrijf zegt dat het de beveiliging heeft verbeterd, met “moderne authenticatie in de cloud”, en in Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) “om veilige authenticatie en voorwaardelijke toegang te bieden.”

“De afgelopen anderhalf jaar hebben de nadruk gelegd op de compromisloze behoefte aan beveiliging en productiviteit om hand in hand te gaan,” verklaart Billy Ho, Executive Vice President bij BlackBerry de ontwikkeling.

Vorige maand werd er nog een achterdeur ontdekt in Blackberry’s QNX Real Time Operating System, die inmiddels is gepatcht. Eerder signaleerden onderzoekers van het bedrijf dat vooral overheden en scholen steeds meer last hebben van de remote access trojan ChaChi, die ransomware-aanvallen van de PYSA-variant mogelijk maakt. Daar heeft het bedrijf inmiddels ook een oplossing voor, een tool die de verminkte data weer leesbaar maakt.