‘Nederlanders twijfelen over veiligheid elektronische handtekening’

Veel Nederlanders zijn er nog niet van overtuigd dat elektronische handtekeningen veilig zijn. Vooral als het gaat om de veiligheid van hun persoonsgegevens. Dit blijkt uit recent onderzoek van DocuSign.

Volgens DocuSign twijfelen zeven op de tien Nederlanders of digitale handtekeningen wel voldoende beveiligd zijn. Vooral maken zij zich zorgen of de persoonsgegevens in deze digitaal ondertekende documenten wel voldoende beveiligd zijn tegen indringers. Ook wordt er getwijfeld aan de juridische waarde en status van een elektronische handtekening. Ongeveer 60 procent van de Nederlanders geeft nog steeds de voorkeur aan een handtekening met pen op papier. Dit omdat een zogenoemde ‘natte’ handtekening voor hen vaak ‘echter’ aanvoelt.

Millennials zien weinig problemen

Uit het onderzoek van DocuSign komt wel naar voren dat de elektronische handtekening vaker wordt gebruikt. Inmiddels zou driekwart van de Nederlanders ooit wel eens zo’n handtekening hebben gezet. Onder de zogenoemde ‘millennials’, twintigers en dertigers, is de elektronische handtekening het meest populair. Dit vanwege de snelheid waarmee deze handtekening kan worden gezet en de mogelijkheid deze overal en altijd te zetten. Nederlanders van 60 jaar en ouder en niet-werkenden geven de minste voorkeur aan een elektronische handtekening.

Overheid meest vertrouwd

Daarnaast blijkt dat Nederlanders vooral het meeste vertrouwen in veilige afhandeling van een elektronische handtekening hebben in contact met de overheid. Hierna volgen banken en verzekeringsmaatschappijen. Contracten voor overheidsdiensten worden het liefst digitaal ondertekend, gevolgd door contracten voor bedrijven en dienstverleners, verzekeringen, lidmaatschappen en abonnementen. Voor belangrijke contracten als het kopen van een huis of een opgesteld testament, zijn Nederlanders minder geneigd een document digitaal te ondertekenen.

Weinig verstrekking persoonlijke gegevens

Verder blijkt dat Nederlanders ook goed opletten welke persoonlijke informatie zij meegeven in digitaal ondertekende formulieren en contracten. Belangrijke persoonlijke informatie als het BSN-nummer, paspoortnummer, biometrische data, bankgegevens en het rijbewijsnummer worden zoveel mogelijk niet gedeeld in documenten die digitaal worden ondertekend, zo besluit het onderzoek.